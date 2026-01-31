0 800 307 555
«Скринінг здоровʼя 40+»: від сьогодні українці отримають запрошення в «Дії»

«Скринінг здоровʼя 40+»: від сьогодні українці отримають запрошення в «Дії»
«Скринінг здоровʼя 40+»: від сьогодні українці отримають запрошення в «Дії»
З 31 січня українці та українки віком від 40 років почнуть отримувати в застосунку «Дія» запрошення на проходження безоплатного базового медичного обстеження.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Хто отримає запрошення

Першими запрошення отримають громадяни, які народилися в перших числах року. Наразі близько 1 мільйона українців уже отримали в «Дії» інформацію про програму.
«До участі в програмі зареєструвалися понад 640 медичних закладів по всій країні. Це лікарні, які відповідають встановленим вимогам до фахівців, обладнання та рівня надання медичних послуг», — йдеться у повідомленні.
Перелік закладів, де можна пройти «Скринінг здоровʼя 40+», постійно оновлюється та доступний за посиланням.
Програма дає змогу українцям віком від 40 років безоплатно пройти базове медичне обстеження та на ранніх етапах виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення у стані психічного здоровʼя.
Усі обстеження можна буде пройти швидко й в одному місці — без окремих візитів до сімейного лікаря та без пошуку направлень.
«У час повномасштабного вторгнення це особливо важливо, коли немає часу і можливості ходити по лікарях», — наголосила Юлія Свириденко.
Як долучитися до програми «Скринінг здоровʼя 40+»:
  • Через 30 днів після вашого дня народження в 2026 році у застосунку «Дія» надійде сповіщення.
  • Після підтвердження участі 2 000 грн, які можна використати тільки на Скринінг здоров’я 40+, автоматично зараховуються на вашу Дія. Картку протягом кількох днів.
  • Якщо не користуєтесь «Дією», через 30 днів після дня народження можна відкрити спеціальну картку в банку та звернутися у ЦНАП — там допоможуть оформити участь і вказати рахунок для зарахування коштів.
За матеріалами:
Finance.ua
