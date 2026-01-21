Безплатний «Скринінг здоров’я 40+» — як записатися на обстеження Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Українці віком від 40 років можуть безоплатно пройти медичне обстеження

З 1 січня 2026 року в Україні стартувала нова програма «Скринінг здоров’я 40+», яка дозволяє всім людям віком від 40 років безоплатно пройти медичне обстеження. Програма дає можливість оцінити загальний стан здоров’я та виявити низку захворювань на ранніх етапах.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України роз’яснили , як записатися на «Скринінг здоров’я 40+» та що входить в чекап.

Як записатися на безоплатне обстеження

Зробити це можна двома способами — через «Дію» або в ЦНАПі. У першому випадку людина, якій виповнилося 40 років або більше, на 30-й день після дня народження отримує у застосунку запрошення на проходження скринінгу.

Далі потрібно прийняти запрошення і замовити Дія. Картку в застосунку або використати вже наявну. Протягом 7 днів на Дія. Картку надійде 2 000 гривень, які можна витратити тільки на «Скринінг здоров’я 40+».

Для запису у ЦНАПі необхідно через 30 днів після дня народження (якщо вам 40 або більше років) здійснити такі кроки:

звернутися до банку-партнера та замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком;

після отримання картки зі спеціальним рахунком звернутися у ЦНАП, щоб оформити заявку на участь;

протягом 7 днів дочекатися повідомлення про зарахування на спеціальний рахунок 2 000 грн для оплати послуг «Скринінгу здоров’я 40+».

Кошти з картки спишуться після першого візиту до медичного закладу. Обрати медичний заклад можна у спеціальному розділі на сайті МОЗ.

Важливо зазначити, що отримані 2 000 грн за програмою «Скринінг здоров’я 40+» треба використати не пізніше 17 грудня. Люди, які народились у жовтні-грудні, можуть використати отримані кошти підтримки до 31 березня наступного року.

Невикористані до зазначеної дати кошти автоматично повернуться в держбюджет, а повторне запрошення на чекап надійде наступного року.

Які обстеження входять до програми «Скринінг здоров’я 40+»

У межах програми проводяться обстеження на наявність серцево-судинних захворювань, цукрового діабету й розладів ментального здоров’я. Скринінг включає:

Фізикальні дослідження (вимірювання артеріального тиску, частоти та ритму пульсу, маси тіла, зросту, окружності талії, визначення індексу маси тіла). Опитування щодо факторів, які суттєво впливають на ризик виникнення інфарктів, інсультів і цукрового діабету (куріння, вживання алкоголю, рівня рухової активності, сімейного анамнезу). Лабораторні дослідження (ліпідограма, тест на глікований гемоглобін, за показаннями — додаткові аналізи).

За результатами обстежень лікар надасть персональні рекомендації для покращення здоров’я або (за потреби) сформує електронне направлення до відповідного спеціаліста.

