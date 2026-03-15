Як поновити втрачене пенсійне посвідчення Сьогодні 13:17 — Особисті фінанси

Що робити у разі втрати пенсійного посвідчення

Відновити втрачене пенсійне посвідчення можна у сервісному центрі територіального органу Пенсійного фонду України або онлайн. Як це зробити, розповіли фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

Як поновити пенсійне посвідчення

Особисто у сервісному центрі ПФУ

Для відновлення посвідчення у центрі необхідно надати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнену заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. До заяви додається кольорове фото розміром 3×2,5 см.

Онлайн через електронні сервіси ПФУ

вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зайдіть в особистий кабінет на

У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть опцію «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення».

Якщо подавати заяву з мобільного застосунку «Пенсійний фонд», потрібно обрати вкладку «До ПФУ»: розділ «Комунікації до ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Для онлайн-звернення пенсіонеру потрібно підготувати кольорові сканкопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, власного підпису та фотокартки у форматах JPG або PDF (до 1 МБ кожен). Назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Після виготовлення пенсійне посвідчення видається у сервісному центрі Фонду, зазначеному в заяві.

