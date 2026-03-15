Як поновити втрачене пенсійне посвідчення
Відновити втрачене пенсійне посвідчення можна у сервісному центрі територіального органу Пенсійного фонду України або онлайн. Як це зробити, розповіли фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.
Як поновити пенсійне посвідчення
Особисто у сервісному центрі ПФУ
Для відновлення посвідчення у центрі необхідно надати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнену заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. До заяви додається кольорове фото розміром 3×2,5 см.
Онлайн через електронні сервіси ПФУ
Зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть опцію «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення».
Якщо подавати заяву з мобільного застосунку «Пенсійний фонд», потрібно обрати вкладку «До ПФУ»: розділ «Комунікації до ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».
Для онлайн-звернення пенсіонеру потрібно підготувати кольорові сканкопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, власного підпису та фотокартки у форматах JPG або PDF (до 1 МБ кожен). Назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.
Після виготовлення пенсійне посвідчення видається у сервісному центрі Фонду, зазначеному в заяві.
Також за темою
Як поновити втрачене пенсійне посвідчення
У Податковій розповіли, хто може не подавати річну декларацію
Кому з пенсіонерів треба щороку проходити фізичну ідентифікацію
Як вирішити спірні питання з банком: корисні поради
Яку інформацію про зарплату повинен надавати роботодавець
Як людині з інвалідністю отримати консультацію юриста вдома