0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хліб в Україні може подорожчати на чверть: причини

Особисті фінанси
41
Хліб в Україні може подорожчати на чверть: причини
Хліб в Україні може подорожчати на чверть: причини, Фото: agro-business
У 2026 році ціни на хліб в Україні можуть зрости на 25%. Основний вплив на ціну має не вартість зерна, а витрати на виробництво.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
За словами експерта, частка пшениці у собівартості хліба становить лише 20−25%. Основні витрати формують:
  • енергоносії;
  • логістика;
  • заробітні плати.
В умовах війни всі ці складові суттєво подорожчали. Додатково на ринок впливає валютний фактор, адже частина обладнання та матеріалів закуповується за кордоном — у євро та доларах.

Яким може бути подорожчання

Коментуючи прогноз щодо можливого росту цін восени, Марчук підтвердив, що така тенденція є цілком реальною.
«У 2026 році ми будемо бачити здорожчання хліба в середньому на 25%», — каже експерт.
Водночас перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко в коментарі РБК-Україна висловив іншу думку.
За його словами, причин для різкого стрибка цін чи дефіциту влітку немає. Через удари по енергоструктурі та використання генераторів під час спеки він не виключає лише незначне подорожчання всього асортименту в межах 5% (на 1−1,5 грн за буханку). Але якщо ситуація з енергетикою буде стабільна, то ціни вдасться втримати.
Водночас якщо ситуація на продуктовому ринку залишатиметься нерівномірною, частина товарів може подорожчати ще сильніше.
За словами Марчука, окремі категорії продуктів здатні зрости в ціні до 50%, тоді як інші — навпаки дешевшатимуть через сезонне збільшення пропозиції.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems