Податкова перевірка бізнесу: за якими критеріями відбирають ФОП і компанії

Податкові перевірки залишаються одним із головних страхів для бізнесу. Водночас підприємці часто не розуміють, за якими принципами податкова визначає, кого саме перевіряти. Насправді система відбору працює за чіткими критеріями, які прописані у нормативних документах. Якщо знати ці правила, можна краще контролювати ризики та уникати ситуацій, які привертають увагу податкової.

Із посиланням на юридичну компанію Yankiv розповідаємо, як податкова оцінює бізнес і хто потрапляє під перевірки.

Важливо: Мінфін ще у 2015 році затвердив наказ № 524, який визначає порядок формування плану документальних перевірок. Саме цей документ містить критерії ризику для ФОП, юридичних осіб та податкових агентів. Хоча наказ стосується насамперед планових документальних перевірок, його критерії фактично використовують і для інших форм податкового контролю.

Що передбачає наказ № 524

Наказ № 524 є внутрішнім регламентом для податкової служби. У ньому визначено, за якими ознаками бізнес можуть включити до плану перевірок.

Документ поділений на кілька основних розділів:

критерії відбору юридичних осіб;

критерії відбору ФОП та фізичних осіб;

критерії для податкових агентів, які сплачують ПДФО, військовий збір та ЄСВ за працівників або підрядників.

Важливо враховувати, що навіть якщо компанія чи ФОП не потрапили до офіційного плану перевірок, окремі ризикові ознаки можуть стати причиною запиту від податкової або фактичної перевірки.

Як податкова оцінює рівень ризику бізнесу

Для відбору платників податків використовують три рівні ризику: незначний, середній та високий. Для кожного з них передбачені окремі критерії.

Незначний ризик

До цієї категорії належать критерії, які у багатьох випадках можна легко контролювати:

прострочення зі сплати ЄСВ;

відшкодування ПДВ;

значний податковий кредит з ПДВ.

Найпоширенішим фактором залишається несвоєчасна сплата ЄСВ, що стосується багатьох ФОП.

Середній ризик

У цій категорії вже більше критеріїв, які можуть стати сигналом для податкової:

відсутність касового апарата або банківського рахунку при доході понад 220 мінімальних зарплат;

співпраця з ризиковими контрагентами;

кількість РРО більша за кількість офіційно оформлених працівників;

значні обсяги імпортних чи експортних операцій.

Особливу увагу податкова звертає на контрагентів. Якщо партнери мають проблеми з банкрутством, перебувають у розшуку або фігурують у негативних реєстрах, це може вплинути і на ваш бізнес.

Високий ризик

Саме ці критерії найчастіше стають підставою для включення до плану перевірок:

витрати перевищують 75% обороту;

використання неоформленої праці;

занадто низький задекларований дохід;

наявність судових справ, пов’язаних із можливим ухиленням від сплати податків.

Податкова також може отримувати інформацію про нелегальну зайнятість із соцмереж, скарг клієнтів, конкурентів або повідомлень місцевих органів влади.

Які критерії застосовують до юридичних осіб

Для компаній перелік критеріїв ризику значно ширший. Зокрема, увагу податкової можуть привернути:

уточнюючі декларації, які змінюють суму податку більш ніж на 30%;

декларування збитків протягом двох і більше років поспіль;

великі виплати ФОПам із ознакою доходу 157.

Ці критерії варто враховувати і підприємцям, які працюють із юридичними особами або планують відкриття ТОВ.

Як зменшити ризик податкової перевірки

Щоб не потрапляти у поле зору податкової, бізнесу варто регулярно контролювати кілька базових речей:

своєчасно сплачувати податки та подавати звітність;

коректно декларувати доходи;

звіряти дані з банківськими виписками та РРО;

перевіряти контрагентів перед початком співпраці;

офіційно оформлювати працівників;

стежити, щоб кількість касових апаратів відповідала кількості персоналу.

Податкова перевірка зазвичай не є випадковістю. У більшості випадків вона стає наслідком конкретних ризикових показників, які система фіксує автоматично.

