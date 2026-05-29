Податкова перевірка бізнесу: за якими критеріями відбирають ФОП і компанії

Податкові перевірки залишаються одним із головних страхів для бізнесу. Водночас підприємці часто не розуміють, за якими принципами податкова визначає, кого саме перевіряти. Насправді система відбору працює за чіткими критеріями, які прописані у нормативних документах. Якщо знати ці правила, можна краще контролювати ризики та уникати ситуацій, які привертають увагу податкової.
Важливо: Мінфін ще у 2015 році затвердив наказ № 524, який визначає порядок формування плану документальних перевірок. Саме цей документ містить критерії ризику для ФОП, юридичних осіб та податкових агентів. Хоча наказ стосується насамперед планових документальних перевірок, його критерії фактично використовують і для інших форм податкового контролю.
Що передбачає наказ № 524
Наказ № 524 є внутрішнім регламентом для податкової служби. У ньому визначено, за якими ознаками бізнес можуть включити до плану перевірок.
Документ поділений на кілька основних розділів:
критерії відбору юридичних осіб;
критерії відбору ФОП та фізичних осіб;
критерії для податкових агентів, які сплачують ПДФО, військовий збір та ЄСВ за працівників або підрядників.