ПФУ прокоментував повторні нарахування 1500 грн: чи треба повертати кошти Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Як повідомили в Пенсійному фонді, в ході проведених заходів контролю з виплати разової грошової доплати в розмірі 1500 грн ПФ встановлено поодинокі випадки, коли через технічний збій окремі громадяни могли повторно отримати кошти.

Як пишуть там, через цю ситуацію жодні соціальні виплати не скасовані. Пенсійний фонд України вже завершує звірку щодо правильності проведених виплат.

У випадках помилкових повторних нарахувань кошти повертаються лише у законний спосіб.

Блокування карток

блокування банківських карток, некоректного списання коштів чи некоректного інформування отримувачів.

Якщо людина вже використала нараховані кошти, це не є підставою для блокування соціальних виплат. Для таких випадків застосовується індивідуальний підхід та роз’яснюються подальші дії.

У Пенсійному фонді просять громадян утриматись від повернення коштів самостійно.

Також за потреби ви можете звернутись за роз’ясненням до територіального органу Пенсійного фонду України.

«Найближчим часом ми індивідуально поінформуємо про порядок врегулювання помилкових нарахувань. Технічні процедури будуть додатково переглянуті, щоб такі випадки не повторилися» — пишуть там.

Раніше Finance.ua писав , що в Україні виникла ситуація з помилковими нарахуваннями соціальної допомоги у розмірі 1500 грн, через яку частині громадян довелося стикнутися з блокуванням карток та вимогою повернення коштів.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, через технічні збої у системі частина виплат була зарахована повторно, після чого Пенсійний фонд почав списувати ці гроші назад або вимагати їх повернення.

За словами Гетманцева, у квітні уряд запустив виплату 1500 грн для окремих категорій громадян, які потребують соціальної підтримки. Саму ініціативу він називає «правильною та необхідною», однак зазначає, що на етапі реалізації виникли серйозні технічні проблеми.

