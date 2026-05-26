Українцям помилково двічі виплатили по 1500 грн, а тепер блокують картки

В Україні виникла ситуація з помилковими нарахуваннями соціальної допомоги у розмірі 1500 грн, через яку частині громадян довелося стикнутися з блокуванням карток та вимогою повернення коштів.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, через технічні збої у системі частина виплат була зарахована повторно, після чого Пенсійний фонд почав списувати ці гроші назад або вимагати їх повернення.

Як виникла проблема з виплатами

За словами Гетманцева, у квітні уряд запустив виплату 1500 грн для окремих категорій громадян, які потребують соціальної підтримки. Саму ініціативу він називає «правильною та необхідною», однак зазначає, що на етапі реалізації виникли серйозні технічні проблеми.

Через збій у системі к ошти почали надходити повторно.

Люди, не знаючи про помилку, використовували їх для щоденних витрат.

Згодом у частини отримувачів почали блокувати картки, пов’язані із соціальними виплатами.

Гетманцев підкреслює, що людей належним чином не поінформували про ситуацію та можливі наслідки.

Списання коштів і проблеми комунікації

Як зазначає політик, помилково зараховані кошти Пенсійний фонд згодом почав списувати назад. У випадках, коли гроші вже були витрачені, громадянам пропонують самостійно повернути суму, щоб уникнути блокування карток.

«Люди дізнавалися про проблему вже під час спроби скористатися коштами або отримати наступні соціальні виплати», — йдеться у пості Гетманцева.

Він також повідомляє про випадки списання 1500 грн двічі. Їх обіцяють повернути, однак сама ситуація, за його словами, є «неприпустимою».

Окремо він наголошує на слабкій комунікації з боку Мінсоцполітики та ПФУ, через що громадяни часто дізнаються про проблему вже після блокування рахунків.

Гетманцев підкреслює, що соціальна підтримка не може бути сферою експериментів із недопрацьованими технічними рішеннями.

Він наголошує, що перед запуском таких програм необхідно ретельно тестувати системи та завчасно інформувати громадян про порядок отримання коштів.

«Держава не має права перекладати наслідки власних технічних помилок на населення», — зазначив він.

Раніше ми повідомляли , що у квітні 2026 року 13 мільйонів українців мали отримати одноразову доплату 1500 гривень до пенсій або соціальних виплат. Про цю програму 12 березня 2026 року повідомив президент України Володимир Зеленський, називаючи її частиною комплексу підтримки громадян, яким ця допомога потрібна найбільше.

