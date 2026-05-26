Зарплати до 165 тис. грн: які вакансії стали найбільш оплачуваними у містах України Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Трактористам в агросекторі готові платити 165 тис. грн

Найчастіше серед найбільш оплачуваних вакансій фігурують штукатури, фасадники, мулярі, плиточники, малярі та будівельники. Високі зарплати також пропонують фахівцям СТО, зокрема автомалярам, рихтувальникам та автоелектрикам. Водночас у низці міст до переліку найоплачуваніших професій увійшли стоматологи, керівники відділів продажу, дизайнери та IT-фахівці. Найвищу медіанну зарплату серед усіх проаналізованих вакансій зафіксували у трактористів в агросекторі у Черкасах — 165 тис. грн.

Про це свідчать дані дослідження OLX Робота

Які зарплати пропонують у Києві

У Києві найвищі зарплати переважно пропонують фахівцям будівельної сфери. Зокрема штукатури та фасадники можуть розраховувати на медіанну зарплату 85 тис. грн. До найбільш оплачуваних вакансій також увійшли:

рихтувальники — 77,5 тис. грн;

плиточники — 75 тис. грн.

За рік зарплата рихтувальників зросла на 41%, а плиточників на 40%.

Попри домінування робітничих професій, у столиці зберігається попит і на висококваліфікованих IT-фахівців. Зокрема на платформі OLX доступні вакансії від N-iX для Lead AI/ML Engineer та Lead FullStack Software Engineer with AI із зарплатою до 300 тис. грн.

До переліку професій із найвищими зарплатами у Києві також увійшли менеджери з продажу нерухомості. У цій категорії медіанна зарплата сягнула 75 тис. грн, що на 67% більше, ніж торік.

Західні регіони

У західних регіонах України серед вакансій із найвищими зарплатами переважають будівельні спеціальності. Зокрема у Львові фасадникам пропонують 82 тис. грн, в Івано-Франківську штукатурам та малярам — по 75 тис. грн, а в Рівному — 75 тис. грн.

Водночас у кількох містах зафіксовані зарплати понад 100 тис. грн. У Луцьку технологи на виробництві можуть заробляти 110 тис. грн, у Чернівцях мулярам пропонують 103 тис. грн, а в Тернополі рихтувальникам на СТО — 100 тис. грн.

Помітно високі зарплати роботодавці також пропонують далекобійникам:

у Луцьку — 85 тис. грн;

у Тернополі — 70 тис. грн;

у Львові — 66,2 тис. грн.

Окремо помітне і зростання зарплат у низці професій. У Чернівцях зарплата мулярів за рік зросла більш як на 217%, а у сфері медицини та фармацевтики — більш як у чотири рази. У Львові зарплати малярів зросли на 62%, у Луцьку мулярів — на 56%, а в Івано-Франківську більш як удвічі зросли зарплати керівників відділів продажу та автомалярів.

В Ужгороді серед найбільш оплачуваних вакансій, окрім будівельної сфери, фігурують менеджери у готельно-ресторанному бізнесі та туризмі (70 тис. грн), а також вакансії у сфері агробізнесу — 70 тис. грн.

Центральні та північні області

У центральних та північних регіонах України серед вакансій із найвищими зарплатами традиційно переважають будівельні спеціальності, логістика та агросектор. Зокрема у Хмельницькому фасадникам пропонують 72,5 тис. грн, у Житомирі штукатурам — 80 тис. грн, а у Вінниці малярам — 85 тис. грн.

Водночас саме у центральних регіонах зафіксовано одну з найвищих зарплат в Україні. У Черкасах трактористам у сфері агробізнесу роботодавці готові платити 165 тис. грн — це рекордний показник, при цьому за рік зарплата у цій професії зросла у чотири рази.

Також високі зарплати фіксуємо у сфері медицини та IT. У Кропивницькому стоматологи можуть заробляти 150 тис. грн, а у Вінниці у категорії IT та комп’ютерів роботодавці пропонують понад 100 тис. грн.

Помітно високими залишаються зарплати й у логістиці. Зокрема у Вінниці далекобійникам пропонують близько 100 тис. грн, у Кропивницькому — 80 тис. грн, а у Хмельницькому — 70 тис. грн.

У кількох містах також зафіксовано суттєве зростання рівня оплати праці. У Житомирі зарплати трактористів за рік зросли більш як утричі, у Вінниці зарплати плиточників — більш як удвічі, а малярів — на 70%.

У Чернігові найвищу зарплату роботодавці пропонують фасадникам — 95 тис. грн. Також серед найбільш оплачуваних вакансій — сантехніки (70 тис. грн), машиністи ескалатора (60 тис. грн), далекобійники (60 тис. грн) та плиточники — 55 тис. грн. Водночас зарплати машиністів ескалатора у місті за рік зросли майже у три рази.

Південь України

На півдні України серед вакансій із найвищими зарплатами переважають будівельні спеціальності, автобізнес та медицина. Зокрема в Одесі плиточникам пропонують 85 тис. грн, у Миколаєві мулярам — 90 тис. грн, а в Херсоні стоматологи можуть заробляти 150 тис. грн.

Також серед найбільш оплачуваних вакансій у цих містах — штукатури, фасадники, рихтувальники, сантехніки та далекобійники. В Одесі штукатурам пропонують 65 тис. грн, рихтувальникам — 60 тис. грн, а фасадникам — 57,5 тис. грн. У Миколаєві супервайзери можуть заробляти 75 тис. грн, а далекобійники — 65 тис. грн.

Водночас Одеса стала одним із небагатьох міст, де до топу за зарплатами увійшла дизайнерська спеціальність — роботодавці готові платити тут 63 тис. грн.

У Херсоні, окрім стоматологів, до переліку найбільш оплачуваних вакансій увійшли автослюсарі (52,5 тис. грн), будівельники (39 тис. грн), автоелектрики (35 тис. грн) та експедитори — 34,5 тис. грн.

У кількох містах також фіксуємо суттєві зміни у рівні оплати праці. Зокрема у Миколаєві зарплати мулярів за рік знизились на 70% - торік роботодавці були готові платити майже втричі більше.

Схід України

У східних областях України серед вакансій із найвищими зарплатами переважають технічні спеціальності, будівництво та виробництво. Зокрема у Полтаві штукатурам пропонують 100 тис. грн, у Харкові автоелектрикам — 65 тис. грн, а у Запоріжжі стоматологи можуть заробляти 85 тис. грн.

Також високі зарплати фіксуємо у сфері логістики та виробництва. У Запоріжжі далекобійникам пропонують 63,1 тис. грн, у Дніпрі — 55 тис. грн, а у Сумах одразу кілька професій мають однаковий рівень медіанної зарплати — по 70 тис. грн роботодавці готові платити плиточникам, електрикам, малярам та машиністам ескалатора.

Серед найбільш оплачуваних вакансій у цих містах також — фасадники, монтажники, виконроби та працівники виробництва. У Полтаві фасадники можуть заробляти 75 тис. грн, у Запоріжжі виконробам пропонують 62,5 тис. грн, а у Дніпрі конструктори на виробництві — понад 51 тис. грн.

У кількох містах також зафіксовано суттєве зростання рівня оплати праці. Зокрема у Полтаві зарплата штукатурів за рік зросла майже у три рази.

У Харкові, окрім автоелектриків, до переліку найбільш оплачуваних вакансій увійшли майстри з ремонту у сфері IT та комп’ютерів (61 тис. грн), штукатури, фасадники та малярі — по 55 тис. грн.

