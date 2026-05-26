Зарплати до 165 тис. грн: які вакансії стали найбільш оплачуваними у містах України

Найчастіше серед найбільш оплачуваних вакансій фігурують штукатури, фасадники, мулярі, плиточники, малярі та будівельники. Високі зарплати також пропонують фахівцям СТО, зокрема автомалярам, рихтувальникам та автоелектрикам. Водночас у низці міст до переліку найоплачуваніших професій увійшли стоматологи, керівники відділів продажу, дизайнери та IT-фахівці. Найвищу медіанну зарплату серед усіх проаналізованих вакансій зафіксували у трактористів в агросекторі у Черкасах — 165 тис. грн.
У Києві найвищі зарплати переважно пропонують фахівцям будівельної сфери. Зокрема штукатури та фасадники можуть розраховувати на медіанну зарплату 85 тис. грн. До найбільш оплачуваних вакансій також увійшли:
рихтувальники — 77,5 тис. грн;
плиточники — 75 тис. грн.
За рік зарплата рихтувальників зросла на 41%, а плиточників на 40%.
Попри домінування робітничих професій, у столиці зберігається попит і на висококваліфікованих IT-фахівців. Зокрема на платформі OLX доступні вакансії від N-iX для Lead AI/ML Engineer та Lead FullStack Software Engineer with AI із зарплатою до 300 тис. грн.
До переліку професій із найвищими зарплатами у Києві також увійшли менеджери з продажу нерухомості. У цій категорії медіанна зарплата сягнула 75 тис. грн, що на 67% більше, ніж торік.
Західні регіони
У західних регіонах України серед вакансій із найвищими зарплатами переважають будівельні спеціальності. Зокрема у Львові фасадникам пропонують 82 тис. грн, в Івано-Франківську штукатурам та малярам — по 75 тис. грн, а в Рівному — 75 тис. грн.
Водночас у кількох містах зафіксовані зарплати понад 100 тис. грн. У Луцьку технологи на виробництві можуть заробляти 110 тис. грн, у Чернівцях мулярам пропонують 103 тис. грн, а в Тернополі рихтувальникам на СТО — 100 тис. грн.
Помітно високі зарплати роботодавці також пропонують далекобійникам:
Окремо помітне і зростання зарплат у низці професій. У Чернівцях зарплата мулярів за рік зросла більш як на 217%, а у сфері медицини та фармацевтики — більш як у чотири рази. У Львові зарплати малярів зросли на 62%, у Луцьку мулярів — на 56%, а в Івано-Франківську більш як удвічі зросли зарплати керівників відділів продажу та автомалярів.
В Ужгороді серед найбільш оплачуваних вакансій, окрім будівельної сфери, фігурують менеджери у готельно-ресторанному бізнесі та туризмі (70 тис. грн), а також вакансії у сфері агробізнесу — 70 тис. грн.
Центральні та північні області
У центральних та північних регіонах України серед вакансій із найвищими зарплатами традиційно переважають будівельні спеціальності, логістика та агросектор. Зокрема у Хмельницькому фасадникам пропонують 72,5 тис. грн, у Житомирі штукатурам — 80 тис. грн, а у Вінниці малярам — 85 тис. грн.
Водночас саме у центральних регіонах зафіксовано одну з найвищих зарплат в Україні. У Черкасах трактористам у сфері агробізнесу роботодавці готові платити 165 тис. грн — це рекордний показник, при цьому за рік зарплата у цій професії зросла у чотири рази.
Також високі зарплати фіксуємо у сфері медицини та IT. У Кропивницькому стоматологи можуть заробляти 150 тис. грн, а у Вінниці у категорії IT та комп’ютерів роботодавці пропонують понад 100 тис. грн.
Помітно високими залишаються зарплати й у логістиці. Зокрема у Вінниці далекобійникам пропонують близько 100 тис. грн, у Кропивницькому — 80 тис. грн, а у Хмельницькому — 70 тис. грн.
У кількох містах також зафіксовано суттєве зростання рівня оплати праці. У Житомирі зарплати трактористів за рік зросли більш як утричі, у Вінниці зарплати плиточників — більш як удвічі, а малярів — на 70%.
У Чернігові найвищу зарплату роботодавці пропонують фасадникам — 95 тис. грн. Також серед найбільш оплачуваних вакансій — сантехніки (70 тис. грн), машиністи ескалатора (60 тис. грн), далекобійники (60 тис. грн) та плиточники — 55 тис. грн. Водночас зарплати машиністів ескалатора у місті за рік зросли майже у три рази.
Південь України
На півдні України серед вакансій із найвищими зарплатами переважають будівельні спеціальності, автобізнес та медицина. Зокрема в Одесі плиточникам пропонують 85 тис. грн, у Миколаєві мулярам — 90 тис. грн, а в Херсоні стоматологи можуть заробляти 150 тис. грн.
Також серед найбільш оплачуваних вакансій у цих містах — штукатури, фасадники, рихтувальники, сантехніки та далекобійники. В Одесі штукатурам пропонують 65 тис. грн, рихтувальникам — 60 тис. грн, а фасадникам — 57,5 тис. грн. У Миколаєві супервайзери можуть заробляти 75 тис. грн, а далекобійники — 65 тис. грн.
Водночас Одеса стала одним із небагатьох міст, де до топу за зарплатами увійшла дизайнерська спеціальність — роботодавці готові платити тут 63 тис. грн.
У Херсоні, окрім стоматологів, до переліку найбільш оплачуваних вакансій увійшли автослюсарі (52,5 тис. грн), будівельники (39 тис. грн), автоелектрики (35 тис. грн) та експедитори — 34,5 тис. грн.
У кількох містах також фіксуємо суттєві зміни у рівні оплати праці. Зокрема у Миколаєві зарплати мулярів за рік знизились на 70% - торік роботодавці були готові платити майже втричі більше.
Схід України
У східних областях України серед вакансій із найвищими зарплатами переважають технічні спеціальності, будівництво та виробництво. Зокрема у Полтаві штукатурам пропонують 100 тис. грн, у Харкові автоелектрикам — 65 тис. грн, а у Запоріжжі стоматологи можуть заробляти 85 тис. грн.
Також високі зарплати фіксуємо у сфері логістики та виробництва. У Запоріжжі далекобійникам пропонують 63,1 тис. грн, у Дніпрі — 55 тис. грн, а у Сумах одразу кілька професій мають однаковий рівень медіанної зарплати — по 70 тис. грн роботодавці готові платити плиточникам, електрикам, малярам та машиністам ескалатора.
Серед найбільш оплачуваних вакансій у цих містах також — фасадники, монтажники, виконроби та працівники виробництва. У Полтаві фасадники можуть заробляти 75 тис. грн, у Запоріжжі виконробам пропонують 62,5 тис. грн, а у Дніпрі конструктори на виробництві — понад 51 тис. грн.
У кількох містах також зафіксовано суттєве зростання рівня оплати праці. Зокрема у Полтаві зарплата штукатурів за рік зросла майже у три рази.
У Харкові, окрім автоелектриків, до переліку найбільш оплачуваних вакансій увійшли майстри з ремонту у сфері IT та комп’ютерів (61 тис. грн), штукатури, фасадники та малярі — по 55 тис. грн.