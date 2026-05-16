У Нацбанку прогнозують зростання зарплат українців Сьогодні 10:09 — Особисті фінанси

Брак кваліфікованих кадрів змушує роботодавців підвищувати зарплати

В Україні зберігається тенденція до зростання реальних зарплат, а рівень безробіття поступово знижуватиметься. Головною причиною такого тренду залишається дефіцит кваліфікованих працівників, через який роботодавці змушені активніше конкурувати за кадри.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України.

Чому зарплати в Україні зростають

Як зазначає регулятор, попри певне поліпшення ситуації на ринку праці в останні місяці, підприємства продовжують збільшувати витрати на оплату праці.

Це пояснюється нестачею кваліфікованих працівників, що змушує роботодавців конкурувати за кадри через підвищення зарплат.

Прогнозується, що цьогоріч темпи зростання реальних заробітних плат становитимуть 11,6%.

У наступні два роки зростання зарплат продовжиться, але повільнішими темпами: 7,1% у 2027-му та 5,8% у 2028 році.

Що буде з безробіттям

Також у Нацбанку прогнозують подальше поступове зниження безробіття в Україні.

Цьому сприятимуть адаптація бізнесу до умов війни, повернення частини українців на ринок праці, зростання попиту на робочу силу в окремих галузях, а також відновлення окремих секторів економіки.

Зазначається, що безробіття у 2026 році знизиться до 10%, а в наступні роки становитиме близько 9%.

Раніше Finance.ua писав , що середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року становила 30 356 гривень. Це на 7,2% більше порівняно з лютим.

Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано в Києві — 49 381 гривня та Київській області — 29 997 гривень. Найнижчі показники зафіксовано у Кіровоградській області — 21 375 гривень, а також у Чернівецькій області — 21 453 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.