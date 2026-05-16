Як батькам захистити фінанси дітей у смартфоні

Сучасні діти починають користуватися смартфонами та цифровими сервісами раніше, ніж встигають зрозуміти цінність грошей. Експерти радять батькам не лише контролювати витрати дитини, а й поступово формувати навички фінансової грамотності та безпечного користування банківськими інструментами.
Про це пише «Фінкульт».

Навіщо дитині банківська картка

Дитяча банківська картка — це зручний інструмент, який може стати альтернативою кишеньковим грошам та допомогти дитині навчитися відповідально ставитися до витрат.
Зазвичай така картка оформлюється за згодою батьків і є додатковою до їхнього рахунку.

Як захистити фінанси дитини в цифровому середовищі

Експерти наголошують, діти можуть бути довірливі, тому варто обовʼязково регулярно розмовляти про безпеку у смартфоні. Навіть одна випадкова покупка або перехід за шахрайським посиланням може коштувати грошей.
Батькам радять встановлювати ліміти на витрати, онлайн-покупки та зняття готівки. Це допоможе захистити гроші у разі необережних дій або шахрайства.
Для додаткової безпеки варто підключити мобільний банкінг і сповіщення про операції, щоб у режимі реального часу відстежувати рух коштів та швидко помічати підозрілу активність.
Навчіть дітей створювати складні та унікальні паролі для банківських застосунків. Для додаткового захисту рекомендують використовувати біометрію або графічний ключ.
Наголосіть, що ніколи не можна передавати дані картки та надсилати її фото в Інтернеті стороннім людям, навіть якщо вони представляються працівниками банку.

За матеріалами:
Finance.ua
Діти й грошіПерсональні фінансиФінансові лайфхаки
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
