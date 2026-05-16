До Дня Києва жителі столиці отримають грошову допомогу

До Дня Києва майже 35 тисяч містян отримають одноразову матеріальну допомогу

В останню неділю травня традиційно відзначається День Києва. Із цієї нагоди майже 35 тис. мешканців пільгових категорій отримають одноразову матеріальну допомогу. Розмір виплат становитиме від 800 до 1500 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Скільки коштів передбачили на виплати

Допомогу нададуть у межах програми «Турбота. Назустріч киянам». Загалом на виплати столиця спрямує близько 30 млн грн.

Зазначається, що виплати отримають кияни 17 категорій, визначених відповідним розпорядженням Київського міського голови.

Виплати у розмірі 800 грн передбачені для осіб, які отримують:

державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю;

соціальну пенсію на дітей з інвалідністю;

допомогу на важкохворих дітей;

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомогу при усиновленні дитини;

державну соціальну допомогу дітям померлого годувальника;

допомогу на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;

пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначену дітям;

державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Допомогу у розмірі 1000 гривень отримають:

репресовані та члени їхніх сімей, яких було примусово переселено;

особи, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю підгрупи А;

діти-сироти;

особи, які є одержувачами тимчасової допомоги на дітей без батьківського піклування.

Максимальну допомогу у 1500 грн виплатять:

праведникам Бабиного Яру;

учасникам народного ополчення, які брали участь в обороні столиці з вересня до листопада 1941 року;

ветеранам підпільно-партизанського руху;

батькам загиблих у мирний час солдатів строкової служби.

У КМДА уточнили, що громадяни, які належать одразу до кількох категорій, отримають одну допомогу в більшому розмірі.

Водночас особам, які перебувають на повному державному утриманні, допомогу не нараховуватимуть.

