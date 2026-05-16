Яке майно не можуть забрати за борги

За які борги не можуть відібрати квартиру
Виконавче провадження спрямоване на виконання судових рішень, однак закон одночасно гарантує захист прав людини. Навіть за наявності боргу частину майна не можуть вилучити, якщо воно необхідне для базових потреб людини.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Яке майно не можна вилучати

Закон України «Про виконавче провадження» визначає перелік речей, на які не може бути накладене стягнення.
Йдеться насамперед про:
  • предмети першої необхідності (одяг, взуття, постіль, засоби гігієни);
  • необхідні ліки та медичні засоби;
  • мінімальний набір меблів і побутової техніки;
  • продукти харчування та вода або кошти на їх придбання;
  • паливо для приготування їжі та опалення;
  • майно, необхідне для професійної діяльності (якщо це єдине джерело доходу);
  • державні нагороди та пам’ятні відзнаки;
  • окремі види сільськогосподарського майна.

Особливості виконавчого провадження під час воєнного стану

У період воєнного стану в Україні діють додаткові обмеження, які, спрямовані на зменшення фінансового навантаження на громадян.
Зокрема, припинено стягнення з пенсій та стипендій, за винятком окремих випадків, таких як аліменти або відшкодування шкоди здоров’ю.
Також боржники можуть користуватися коштами з арештованих рахунків у межах двох мінімальних заробітних плат на місяць після звернення до виконавця.
За наявності невеликих боргів, не допускається стягнення єдиного житла та земельної ділянки, на якій воно розташовано.
Крім того, діє мораторій на відчуження іпотечного житла за окремими категоріями споживчих кредитів.

Останні зміни

7 квітня 2026 року Верховна Рада ухвалила закон № 4833-IX, який спрямований на підвищення ефективності виконання рішень, розширення цифрових інструментів у виконавчому провадженні та посилення соціального захисту громадян.
Відтепер єдине житло боржника можуть стягнути лише у разі великої заборгованості. Раніше цей поріг становив 20 мінімальних зарплат, однак тепер його підвищили до 50 мінімальних зарплат.
Також передбачено автоматичне зняття арештів після повного погашення боргу (для невеликих сум — до 10 мінімальних зарплат).
Окремо закон посилює захист військовослужбовців. Для них передбачено зупинення стягнень на єдине житло на період воєнного стану та ще рік після його завершення.
У випадку боргів за комунальні послуги на територіях бойових дій або окупації передбачено додаткові послаблення, включно зі зняттям арештів та виключенням із реєстру боржників.
За матеріалами:
Finance.ua
