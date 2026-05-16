В Україні запускають спецрахунок для «дитячих виплат» Сьогодні 10:21 — Особисті фінанси

Соцвиплати для батьків переводять на нову систему

Уряд спрощує механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Які виплати надходитимуть на «Дія.Картку»

Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за усіма видами цільових допомог:

компенсація за «Пакунок малюка»;

допомога для догляду за дитиною до одного року;

єЯсла;

Пакунок школяра.

Спеціальний рахунок «Дія.Картка» можна буде відкрити ще до подання заяви — у застосунку обраного банку.

Свириденко пояснила, якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або єЯсла — у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду — Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок «Дія.Картка» за лічені секунди.

Якщо ж людина не відкрила спецрахунок «Дія.Картка» заздалегідь, під час подання заяви Єдина система сформує QR-код. За ним можна буде швидко перейти до відкриття «Дія.Картки», завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше.

За словами Свириденко, ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок «Дія.Картка», а через Ощадбанк — такі рахунки створюватимуть після звернення в ЦНАП/тергромаді/органі ПФУ — за вже існуючим механізмом.

«Про можливість відкриття спецрахунку „Дія.Картки“ буде найближчим часом поінформовано. Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них й надалі находитимуть кошти», — додала прем’єр-міністерка.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.