В Україні запускають спецрахунок для «дитячих виплат»

Соцвиплати для батьків переводять на нову систему
Уряд спрощує механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Які виплати надходитимуть на «Дія.Картку»

Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за усіма видами цільових допомог:
  • компенсація за «Пакунок малюка»;
  • допомога для догляду за дитиною до одного року;
  • єЯсла;
  • Пакунок школяра.
Спеціальний рахунок «Дія.Картка» можна буде відкрити ще до подання заяви — у застосунку обраного банку.
Свириденко пояснила, якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або єЯсла — у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду — Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок «Дія.Картка» за лічені секунди.
Якщо ж людина не відкрила спецрахунок «Дія.Картка» заздалегідь, під час подання заяви Єдина система сформує QR-код. За ним можна буде швидко перейти до відкриття «Дія.Картки», завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше.
За словами Свириденко, ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок «Дія.Картка», а через Ощадбанк — такі рахунки створюватимуть після звернення в ЦНАП/тергромаді/органі ПФУ — за вже існуючим механізмом.
«Про можливість відкриття спецрахунку „Дія.Картки“ буде найближчим часом поінформовано. Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них й надалі находитимуть кошти», — додала прем’єр-міністерка.
За матеріалами:
Finance.ua
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
