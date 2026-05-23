Зарплатний поріг для бронювання працівників планують підвищити до 26 тис. грн Сьогодні 11:21

Уряд анонсував зміни в правилах бронювання

Кабінет міністрів підготував зміни в правилах бронювання військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств. Зміни мають зробити систему бронювання більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Для бронювання підвищили вимоги до зарплати

Одне з ключових рішень стосується підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн.

Для компаній, які працюють на прифронтових територіях, залишили пом’якшені умови — не менше 21 618 грн, що відповідає 2,5 мінімальної зарплати.

Крім того, працівники, у яких вже є відстрочка і які працюють за сумісництвом, зараховуватимуться до квоти тільки один раз лише за основним місцем роботи.

Раніше таких працівників рахували одразу на кількох підприємствах, якщо вони працюють на пів або чверть ставки. Таким чином, деякі компанії фактично «подвоювали» кількість заброньованих".

Критично важливі підприємства перевірять повторно

Міністерства, центральні органи влади та обласні військові адміністрації мають протягом місяця перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки.

Йдеться про критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення.

Зокрема, можуть враховуватися роль підприємства у виконанні державних завдань, забезпеченні критичних послуг, виробництві необхідної продукції, підтримці інфраструктури, зайнятості та стабільній роботі громад.

Також упродовж трьох місяців планують переглянути статус усіх підприємств, які вже мають критичний статус.

У Мінекономіки зазначають, під час перехідного періоду підприємства не втратять чинний статус критичності, а оформлені бронювання залишатимуться дійсними до ухвалення нових рішень. Отже у підприємств є час, щоб підтвердити свою критичність за оновленими критеріями.

