Зарплатний поріг для бронювання працівників планують підвищити до 26 тис. грн

Кабінет міністрів підготував зміни в правилах бронювання військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств. Зміни мають зробити систему бронювання більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань.
Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.
Для бронювання підвищили вимоги до зарплати
Одне з ключових рішень стосується підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн.
Зокрема, можуть враховуватися роль підприємства у виконанні державних завдань, забезпеченні критичних послуг, виробництві необхідної продукції, підтримці інфраструктури, зайнятості та стабільній роботі громад.
Також упродовж трьох місяців планують переглянути статус усіх підприємств, які вже мають критичний статус.
У Мінекономіки зазначають, під час перехідного періоду підприємства не втратять чинний статус критичності, а оформлені бронювання залишатимуться дійсними до ухвалення нових рішень. Отже у підприємств є час, щоб підтвердити свою критичність за оновленими критеріями.