У Міграційній службі спростували заяви про масовий наплив мігрантів до України

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що українців дедалі частіше лякають тим, що робочі місця «віддають мігрантам». На тлі гострого дефіциту кадрів у соцмережах і коментарях уже заговорили про масове завезення іноземців в Україну. Але чи справді ринок праці стрімко заповнюють працівники з інших країн? Офіційні цифри показують зовсім іншу статистику.
Статистика свідчить, що після початку повномасштабної війни кількість дозволів на працевлаштування іноземців навіть суттєво скоротилася. До 2022 року в Україні щороку видавали приблизно 20 тисяч таких дозволів. Для порівняння:
у 2024 році видали 4 720 дозволів;
у 2025 році — 7 483.
За оцінками експерта з міграційної політики Андрія Гайдуцького, масової заміни українських працівників іноземцями не прогнозується, навіть попри зростання кількості трудових мігрантів в Україні. Логіка процесу полягає у зміні структури зайнятості. Українці поступово займають вищі посади в компаніях, тоді як іноземці — нижчі або більш рутинні. Така модель нагадує німецьку, де місцеві громадяни частіше є власниками бізнесу чи топменеджерами.