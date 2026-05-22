У Міграційній службі спростували заяви про масовий наплив мігрантів до України Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Поширені у публічному просторі заяви про нібито масовий наплив трудових мігрантів з країн Азії та Африки до України не мають фактичного підтвердження.

Про це заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв’ю виданню «Главком»

У ДМС не фіксують масового напливу мігрантів

Науменко наголосила, що міграційна ситуація в Україні залишається контрольованою, а розмови про «неконтрольовану трудову міграцію» є спрощенням і викривленням реальної картини.

За її словами, ДМС не фіксує ознак різкого або системного зростання кількості іноземних трудових мігрантів.

Водночас ключовим фактором сучасних міграційних процесів залишається повномасштабна війна, яка спричинила масштабне переміщення українських громадян за кордон.

У ДМС підкреслюють, що оцінка міграційних процесів базується на офіційній статистиці та аналітиці, а не на емоційних або політизованих твердженнях.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українців дедалі частіше лякають тим, що робочі місця «віддають мігрантам». На тлі гострого дефіциту кадрів у соцмережах і коментарях уже заговорили про масове завезення іноземців в Україну. Але чи справді ринок праці стрімко заповнюють працівники з інших країн? Офіційні цифри показують зовсім іншу статистику.

Статистика свідчить, що після початку повномасштабної війни кількість дозволів на працевлаштування іноземців навіть суттєво скоротилася. До 2022 року в Україні щороку видавали приблизно 20 тисяч таких дозволів. Для порівняння:

у 2024 році видали 4 720 дозволів;

у 2025 році — 7 483.

За оцінками експерта з міграційної політики Андрія Гайдуцького, масової заміни українських працівників іноземцями не прогнозується, навіть попри зростання кількості трудових мігрантів в Україні. Логіка процесу полягає у зміні структури зайнятості. Українці поступово займають вищі посади в компаніях, тоді як іноземці — нижчі або більш рутинні. Така модель нагадує німецьку, де місцеві громадяни частіше є власниками бізнесу чи топменеджерами.

Главком

