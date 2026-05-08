Чи справді в Україні масово наймають мігрантів

Мігранти-працівники

Українців дедалі частіше лякають тим, що робочі місця «віддають мігрантам». На тлі гострого дефіциту кадрів у соцмережах і коментарях уже заговорили про масове завезення іноземців в Україну. Але чи справді ринок праці стрімко заповнюють працівники з інших країн? Офіційні цифри показують зовсім іншу статистику.

Чи справді іноземців почали активно брати на роботу

У Державній службі зайнятості наголошують : служба не займається залученням мігрантів в Україну та не шукає працівників за кордоном. Її функція — лише оформлення дозволів на працевлаштування іноземців, якщо роботодавець самостійно знайшов такого кандидата.

Тобто рішення про найм іноземця ухвалює виключно бізнес. Саме роботодавець шукає працівника, домовляється з ним і звертається для оформлення документів.

Ба більше, статистика свідчить, що після початку повномасштабної війни кількість дозволів на працевлаштування іноземців навіть суттєво скоротилася.

До 2022 року в Україні щороку видавали приблизно 20 тисяч таких дозволів. Для порівняння:

у 2024 році видали 4 720 дозволів;

у 2025 році — 7 483.

Тобто нинішні показники залишаються більш ніж удвічі нижчими за довоєнний рівень.

Загалом із 2022 року в Україні оформили 19 130 дозволів на працевлаштування іноземців — приблизно стільки ж, скільки раніше видавали лише за один рік.

Чи можуть іноземці «заміщати» українців

У службі зайнятості запевняють, що пріоритетом державної політики залишається працевлаштування саме громадян України.

Від початку повномасштабної війни через програми служби зайнятості роботу, навчання або грантову підтримку отримали понад 1,5 млн людей. Із них 80% були працевлаштовані.

Серед них:

понад 280,8 тис. молодих людей;

понад 160 тис. внутрішньо переміщених осіб;

понад 46 тис. ветеранів і ветеранок;

37,3 тис. людей з інвалідністю.

У ДСЗ зазначають, що хоча дефіцит кадрів в Україні може сягати близько 2 млн працівників, основний акцент держава робить не на залученні іноземців, а на розвитку внутрішнього ринку праці.

На чому зараз зосереджена держава

Основними напрямами залишаються:

підтримка молоді, жінок і людей віком 50+;

працевлаштування ветеранів та людей з інвалідністю;

допомога внутрішньо переміщеним особам;

стимулювання повернення українців з-за кордону.

У службі зайнятості наголошують, що головний фокус держави зараз — підтримка українців та відновлення внутрішнього ринку праці, а не масове залучення іноземної робочої сили.

Раніше ми повідомляли , що переважна більшість українців не розглядає масовий виїзд за кордон після завершення війни. 88% респондентів заявили про намір залишитися в Україні, тоді як лише 8% допускають можливість еміграції з економічних причин.

