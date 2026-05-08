Чи справді в Україні масово наймають мігрантів

Українців дедалі частіше лякають тим, що робочі місця «віддають мігрантам». На тлі гострого дефіциту кадрів у соцмережах і коментарях уже заговорили про масове завезення іноземців в Україну. Але чи справді ринок праці стрімко заповнюють працівники з інших країн? Офіційні цифри показують зовсім іншу статистику.
Чи справді іноземців почали активно брати на роботу
У Державній службі зайнятості наголошують: служба не займається залученням мігрантів в Україну та не шукає працівників за кордоном. Її функція — лише оформлення дозволів на працевлаштування іноземців, якщо роботодавець самостійно знайшов такого кандидата.
Тобто рішення про найм іноземця ухвалює виключно бізнес. Саме роботодавець шукає працівника, домовляється з ним і звертається для оформлення документів.
Ба більше, статистика свідчить, що після початку повномасштабної війни кількість дозволів на працевлаштування іноземців навіть суттєво скоротилася.
До 2022 року в Україні щороку видавали приблизно 20 тисяч таких дозволів. Для порівняння:
У ДСЗ зазначають, що хоча дефіцит кадрів в Україні може сягати близько 2 млн працівників, основний акцент держава робить не на залученні іноземців, а на розвитку внутрішнього ринку праці.
На чому зараз зосереджена держава
Основними напрямами залишаються:
підтримка молоді, жінок і людей віком 50+;
працевлаштування ветеранів та людей з інвалідністю;
допомога внутрішньо переміщеним особам;
стимулювання повернення українців з-за кордону.
У службі зайнятості наголошують, що головний фокус держави зараз — підтримка українців та відновлення внутрішнього ринку праці, а не масове залучення іноземної робочої сили.
