UniCredit продасть частину бізнесу в рф інвестору з ОАЕ Сьогодні 19:33 — Фондовий ринок

UniCredit скорочує присутність у росії

Італійський банк UniCredit оголосив про підписання необов’язкової угоди щодо продажу частини своєї російської дочірньої структури АТ «Банк». Покупцем виступить приватний інвестор з Об’єднаних Арабських Еміратів, який має тривалі зв’язки з місцевою інституційною та бізнес-спільнотою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У межах операції передбачено виділення частини діяльності АТ «Банк» в окрему структуру — New Bank. Після цього залишок бізнесу, який називатиметься Remaining Bank, буде проданий інвестору. Після завершення угоди UniCredit володітиме 100% New Bank, тоді як покупець отримає 100% Remaining Bank.

Присутність UniCredit у росії

У банку заявили, що угода прискорить переорієнтацію діяльності UniCredit у росії. Надалі операції будуть зосереджені переважно на міжнародних платежах у євро та доларах США для західних і російських корпоративних клієнтів, які не перебувають під санкціями.

Перехідний процес організують таким чином, щоб забезпечити безперервність роботи для клієнтів та працівників.

Клієнти, які користуються платіжними рішеннями UniCredit для операцій із росією, збережуть доступ до чинних сервісів упродовж усього процесу.

Фінансовий ефект угоди

У UniCredit очікують, що угода забезпечить загальний позитивний ефект для капіталу на рівні близько 35 базисних пунктів.

Водночас на момент закриття операції прогнозується негативний вплив у межах 20−25 базисних пунктів буде компенсований зниженням залишкового екстремального ризику приблизно до 30−40 базисних пунктів проти 93 базисних пунктів станом на перший квартал 2026 року.

Також угода може призвести до сукупного негативного впливу на прибутки та збитки в обсязі приблизно 3−3,3 млрд євро. Зокрема, йдеться про негативний ефект у розмірі 1,6−1,8 млрд євро через наявні валютні резерви, який у банку назвали негрошовим фактором без впливу на капітал.

Закриття угоди очікується у першій половині 2027 року. Для цього сторони мають підписати обов’язкову документацію, завершити виділення нового банку та отримати погодження регуляторних органів.

У UniCredit також заявили, що операція не вплине на виплати акціонерам, оскільки її ефект не враховуватиметься у визначенні чистого прибутку для розподілу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.