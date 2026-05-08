«ДТЕК Нафтогаз» отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію Сьогодні 15:44 — Фондовий ринок

«ДТЕК Нафтогаз» реструктурує борг за єврооблігаціями на $425 млн, випущених через NGD Holdings B.V.: він виплачуватиметься поступово, остаточне погашення відстрочено на три роки — до 31 грудня 2029 року, а номінальна ставка доходності збільшена з 6,75% до 9,875% річних.

«NGD Holdings … отримала необхідні згоди для реалізації пропозицій (щодо реструктуризації — ІФ-У)… Відповідно, усі згоди тепер є незворотними, а пропозиції є чинними та обов’язковими для всіх власників облігацій», — йдеться у біржовому повідомлені.

Згідно з ним, винагорода за згоду на реструктуризацію загальним розміром $2,75 млн буде виплачена всім власникам єврооблігацій, які подали заяви, 14 травня.

Як повідомлялося, «ДТЕК Нафтогаз» вийшла з пропозиціями про реструктуризацію 9 квітня цього року. Підвищена процентна ставка 9,875% має нараховуватися з 30 квітня цього року, а основна суму боргу виплачуватиметься поступово: $27,5 млн 30 квітня цього року, а потім по $27,5 млн кожні півроку — 31 грудня та 30 червня, а залишок — під час остаточного погашення 31 грудня 2029 року.

Компанія 23 квітня повідомила, що отримала згоду від власників 88,66% облігацій за необхідного мінімуму у 90% та продовжила термін прийому заявок на сім днів. Станом на 30 квітня цей показник зріс до 88,87% облігацій, й власникам дано ще тиждень на участь у угоді. Емітент попередив, що якщо цих 90% не буде, він може піти іншим варіантом, який потребує схвалення лише або 50% від кількості власників облігацій, або власників 75% загальної суми облігацій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.