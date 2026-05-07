Маск заявив, що xAI більше не буде окремою компанією — тепер це SpaceXAI

xAI буде розформована як окрема компанія, тож залишиться лише SpaceXAI
xAI змінює назву на SpaceXAI після інтеграції зі SpaceX. Нову назву компанія вперше використала в анонсі партнерства з Anthropic щодо обчислювальної інфраструктури.
Про це також написав Ілон Маск, заявивши, що xAI більше не існуватиме як окрема компанія.
«xAI буде розформована як окрема компанія, тож залишиться лише SpaceXAI — ШІ-продукти SpaceX».
Раніше SpaceX офіційно завершила придбання xAI. Після угоди ШІ-стартап Маска став частиною космічного підрозділу.
Під брендом xAI компанія розвивала чатбота Grok і власні ШІ-моделі. SpaceX, зі свого боку, уже використовує ШІ-технології в низці внутрішніх систем і дата-центрів.
За матеріалами:
mezha.media
SpaceXМаскШІ
