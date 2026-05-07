Маск заявив, що xAI більше не буде окремою компанією — тепер це SpaceXAI Сьогодні 22:46 — Технології&Авто

xAI буде розформована як окрема компанія, тож залишиться лише SpaceXAI

xAI змінює назву на SpaceXAI після інтеграції зі SpaceX. Нову назву компанія вперше використала в анонсі партнерства з Anthropic щодо обчислювальної інфраструктури.

Про це також написав Ілон Маск, заявивши, що xAI більше не існуватиме як окрема компанія.

xAI will be dissolved as a separate company, so it will just be SpaceXAI, the AI products from SpaceX — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2026

«xAI буде розформована як окрема компанія, тож залишиться лише SpaceXAI — ШІ-продукти SpaceX».

Раніше SpaceX офіційно завершила придбання xAI. Після угоди ШІ-стартап Маска став частиною космічного підрозділу.

Під брендом xAI компанія розвивала чатбота Grok і власні ШІ-моделі. SpaceX, зі свого боку, уже використовує ШІ-технології в низці внутрішніх систем і дата-центрів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.