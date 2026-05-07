OpenAI оновила стандартну модель ChatGPT — GPT-5.5 Instant обіцяє менше помилок і кращу персоналізацію

Розгортання нової моделі для ChatGPT вже почалося
OpenAI почала переводити ChatGPT на нову стандартну модель GPT-5.5 Instant.
Як повідомляє компанія, модель рідше генерує неправдиві твердження, дає пряміші відповіді та краще використовує персональний контекст користувача.
За даними OpenAI, під час внутрішнього тестування GPT-5.5 Instant генерувала на 52,5% менше «галюцинацій» і на 37,3% менше неточних тверджень у діалогах, які користувачі раніше позначали як фактично неправильні.

Компанія змінила стиль відповідей

GPT-5.5 Instant має рідше ставити зайві уточнювальні запитання, давати менш перевантажені відповіді та використовувати менше емодзі. OpenAI заявляє, що модель стала прямішою у формулюваннях без втрати «теплоти» у спілкуванні.
Персоналізація

GPT-5.5 Instant швидше працює із завантаженими файлами, підключеними Gmail-акаунтами та попередніми чатами ChatGPT для формування контексту відповіді.
У компанії кажуть, що це має зменшити кількість ситуацій, коли користувачам доводиться повторювати ту саму інформацію.

Memory sources

Разом із GPT-5.5 Instant OpenAI представила функцію memory sources. Вона показуватиме, які саме джерела пам’яті ChatGPT використовував для персоналізації відповіді. Користувачі також зможуть видаляти або редагувати ці дані.
OpenAI уточнює, що memory sources не відображатимуться іншим людям під час поширення чату. Компанія також нагадує про можливість очищення пам’яті або використання тимчасових чатів без її збереження.
На старті функція не показуватиме весь контекст, який ChatGPT використовує для відповіді. OpenAI заявляє, що працює над розширенням цього механізму.
Покращена персоналізація GPT-5.5 Instant спочатку стане доступною для передплатників Plus і Pro. Пізніше її отримають користувачі Free, Go, Business і Enterprise. Розгортання нової моделі для ChatGPT вже почалося.
За матеріалами:
mezha.media
