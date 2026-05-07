Anthropic представив десяток ШІ-агентів для вирішення фінансових завдань 07.05.2026, 00:13 — Технології&Авто

Нові інструменти призначені для фахівців у банківській справі, страхуванні, управлінні активами та фінансових технологіях

Один із провідних стартапів у галузі штучного інтелекту Anthropic представив десяток ШІ-агентів, які зможуть допомагати користувачам із вирішенням фінансових завдань.

Про це повідомляє Bloomberg.

Розробник чат-бота Claude заявив, що його ШІ-агенти можуть складати презентації для зустрічей з клієнтами, перевіряти фінансову звітність та ін.

Нові інструменти — загалом 10 — призначені для фахівців у банківській справі, страхуванні, управлінні активами та фінансових технологіях.

Загалом стартап має понад 300 000 бізнес-клієнтів, які використовують її технології для автоматизації частини своєї роботи.

Зазначається, що Anthropic зарекомендувала себе як лідер на прибутковому ринку інструментів для кодування на основі штучного інтелекту, які спрощують процес розробки програмного забезпечення. Нині компанія все частіше конкурує з OpenAI, щоб довести, що її технологія може виконувати широкий спектр цінних завдань в інших галузях, включаючи фінанси, у той час як обидва стартапи прагнуть збільшити дохід перед своїми первинними публічними розміщеннями акцій.

Серед іншого, Anthropic почав розглядати новий раунд фінансування, в ході якого компанію можуть оцінити у понад 900 мільярдів доларів США.

