0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Anthropic представив десяток ШІ-агентів для вирішення фінансових завдань

Технології&Авто
44
Нові інструменти призначені для фахівців у банківській справі, страхуванні, управлінні активами та фінансових технологіях
Нові інструменти призначені для фахівців у банківській справі, страхуванні, управлінні активами та фінансових технологіях
Один із провідних стартапів у галузі штучного інтелекту Anthropic представив десяток ШІ-агентів, які зможуть допомагати користувачам із вирішенням фінансових завдань.
Про це повідомляє Bloomberg.
Розробник чат-бота Claude заявив, що його ШІ-агенти можуть складати презентації для зустрічей з клієнтами, перевіряти фінансову звітність та ін.
Нові інструменти — загалом 10 — призначені для фахівців у банківській справі, страхуванні, управлінні активами та фінансових технологіях.
Читайте також
Загалом стартап має понад 300 000 бізнес-клієнтів, які використовують її технології для автоматизації частини своєї роботи.
Зазначається, що Anthropic зарекомендувала себе як лідер на прибутковому ринку інструментів для кодування на основі штучного інтелекту, які спрощують процес розробки програмного забезпечення. Нині компанія все частіше конкурує з OpenAI, щоб довести, що її технологія може виконувати широкий спектр цінних завдань в інших галузях, включаючи фінанси, у той час як обидва стартапи прагнуть збільшити дохід перед своїми первинними публічними розміщеннями акцій.
Серед іншого, Anthropic почав розглядати новий раунд фінансування, в ході якого компанію можуть оцінити у понад 900 мільярдів доларів США.
За матеріалами:
Укрінформ
ШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems