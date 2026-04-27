IPO SpaceX, OpenAI та Anthropic можуть стати найбільшим ринковим стрибком в історії США

Фондовий ринок
Майбутні виходи на біржу SpaceX, OpenAl та Anthropic можуть стати історичною подією, що додасть ринку капіталізації $3 трлн.
Про це пише Reuters.

Амбіції SpaceX

SpaceX, OpenAI та Anthropic потенційно можуть додати $3 трлн до загальної ринкової вартості фондового ринку США. Проте ця ситуація є безпрецедентною, оскільки жодна з цих компаній наразі не отримує прибутку.
Відомо, що SpaceX планує вийти на IPO вже у червні з очікуваною оцінкою у $1,75 трлн, не беручи до уваги те, що минулого року компанія зазнала збитків на суму майже $5 млрд доларів при доходах у $18,6 млрд.
Оцінка OpenAI наближається до $1 трлн, а її конкурента Anthropic під час лютневого раунду фінансування оцінили у $380 млрд. Обидві компанії зі сфери штучного інтелекту також є збитковими і перебувають на ранніх стадіях підготовки до IPO.
Ажіотаж довкола компаній полягає в їхньому інноваційному потенціалі. Starlink від SpaceX розглядається як потужний рушій зростання, тоді як OpenAI (ChatGPT) та Anthropic (Claude) перебувають в самому центрі буму штучного інтелекту.

Виклики для компаній

Оскільки ці компанії поки що не є прибутковими, їм буде складно потрапити до головного індексу S&P-500, який вимагає щонайменше чотири квартали стабільного прибутку та рік публічного біржового обігу. Без виконання цих умов вони можуть роками залишатися поза увагою індексних фондів — подібно до Tesla, яка чекала включення до S&P-500 близько десяти років.
Щоб залучити такі компанії, біржа Nasdaq пообіцяла прискорити вхід новачків з великою капіталізацією до свого індексу Nasdaq-100 (це було умовою для лістингу SpaceX). Втім, активи S&P-500 перевищують активи Nasdaq-100 більш ніж у 14 разів (понад $20 трлн проти $1,4 трлн), що робить його набагато бажанішою метою.
За матеріалами:
vctr.media
