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У травні кількість небанківських фінустанов зменшилася на 5 компаній, — НБУ

Фондовий ринок
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У травні кількість небанківських фінустанов зменшилася на 5 компаній, — НБУ
У травні кількість небанківських фінустанов зменшилася на 5 компаній, — НБУ
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні 2026 року зменшилася на п’ять установ — до 744 (з 749), кількість банків, що мають банківську ліцензію, не змінилася та становила 59.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
У травні за ініціативою заявника анульовано ліцензію одній фінансовій компанії. Ще трьом фінансовим компаніям ліцензії анульовано примусово. Крім того, Національний банк погодив одній страховій компанії розширення обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.
Із реєстрів виключено п’ять небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника з реєстру виключено одного страхового брокера. Примусово з реєстрів виключено чотири фінансові компанії.
Станом на 01 червня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали: 391 фінансова компанія (було 395), 47 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом (кількість не змінилася), 97 ломбардів (кількість не змінилася), 79 кредитних спілок (кількість не змінилася), один лізингодавець (кількість не змінилася), 46 страхових брокерів (було 47) та 72 колекторські компанії (кількість не змінилася).
Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (39) не змінилася.
На платіжному ринку діють 13 платіжних систем, створених резидентами (було 12), у тому числі дві державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних платіжних систем (кількість не змінилася).
Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).
За матеріалами:
Finance.ua
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