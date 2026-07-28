Кількість угод зі злиття та поглинання в 2026 році: де найбільший інтерес інвесторів Сьогодні 13:00 — Фондовий ринок

Кількість угод зі злиття та поглинання в 2026 році: де найбільший інтерес інвесторів

Попри війну, маємо зростання ділової активності. Про це повідомляє Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

40 угод проти 35 за аналогічний період минулого року — додалося (+14%).

978 млн дол. — публічна вартість угод (враховано контракти від 5 млн дол.).

«Це дещо менше (-5%), ніж торік (1 029 млн дол.), проте варто зважати, що розголошено вартість лише 45% угод (рік тому — 63%). В KPMG не виключають, що більше інформації щодо вартості M&A-контрактів традиційно стане відомо наприкінці року», — пише нардеп.

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Де найбільший інтерес інвесторів

IT, агро, енергетика, комунальний сектор, нерухомість, будівництво тощо.

Серед найдорожчих M&A-угод в I півріччі-2026:

Агропромислова група МХП домовилась придбати частку компанії Th. Nitsiakos AVEE — виробника та дистриб’ютора м’ясної продукції з Греції. Сума угоди — 290 млн дол. Таким чином, МХП продовжує стратегію розширення своєї присутності на іноземних ринках.

Платформа для вивчення мов Preply залучила раунд фінансування Series D в розмірі 150 млн дол. Завдяки цьому заснована в Україні компанія отримала статус «єдинорога» (оцінку понад $1 млрд).

Компанія Kapenata Limited (Кіпр) оголосила про придбання українського агрохолдингу Agro-Region Group. Вартість угоди — понад 100 млн дол.

Страхова компанія PZU SA (Польща) заявила про покупку компанії зі страхування життя MetLife Ukraine (США). Сума контракту — близько 100 млн дол.

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Раніше Гетманцев пропонував наблизити прожитковий мінімум в Україні до європейських стандартів.

Також голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував рівень зарплат у державних банках під час повномасштабної війни.



Раніше ми писали , що Фонди нерухомості (REIT) стали одним із найпопулярніших способів інвестувати в реальний сектор без купівлі конкретного об’єкта, квартири, комерційної площі чи складу.

Для багатьох українських інвесторів це виглядає як «пасивний дохід від оренди без головного болю»: не потрібно шукати орендарів чи судитися з недобросовісними, займатися ремонтом або рахувати комунальні платежі. Достатньо купити частку в фонді — і дивіденди мають просто надходити на рахунок.

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