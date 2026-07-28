Кількість угод зі злиття та поглинання в 2026 році: де найбільший інтерес інвесторів
Попри війну, маємо зростання ділової активності. Про це повідомляє Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
- 40 угод проти 35 за аналогічний період минулого року — додалося (+14%).
- 978 млн дол. — публічна вартість угод (враховано контракти від 5 млн дол.).
«Це дещо менше (-5%), ніж торік (1 029 млн дол.), проте варто зважати, що розголошено вартість лише 45% угод (рік тому — 63%). В KPMG не виключають, що більше інформації щодо вартості M&A-контрактів традиційно стане відомо наприкінці року», — пише нардеп.
Де найбільший інтерес інвесторів
- IT, агро, енергетика, комунальний сектор, нерухомість, будівництво тощо.
Серед найдорожчих M&A-угод в I півріччі-2026:
- Агропромислова група МХП домовилась придбати частку компанії Th. Nitsiakos AVEE — виробника та дистриб’ютора м’ясної продукції з Греції. Сума угоди — 290 млн дол. Таким чином, МХП продовжує стратегію розширення своєї присутності на іноземних ринках.
- Платформа для вивчення мов Preply залучила раунд фінансування Series D в розмірі 150 млн дол. Завдяки цьому заснована в Україні компанія отримала статус «єдинорога» (оцінку понад $1 млрд).
- Компанія Kapenata Limited (Кіпр) оголосила про придбання українського агрохолдингу Agro-Region Group. Вартість угоди — понад 100 млн дол.
- Страхова компанія PZU SA (Польща) заявила про покупку компанії зі страхування життя MetLife Ukraine (США). Сума контракту — близько 100 млн дол.
Раніше Гетманцев пропонував наблизити прожитковий мінімум в Україні до європейських стандартів.
Також голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував рівень зарплат у державних банках під час повномасштабної війни.
Раніше ми писали, що Фонди нерухомості (REIT) стали одним із найпопулярніших способів інвестувати в реальний сектор без купівлі конкретного об’єкта, квартири, комерційної площі чи складу.
Для багатьох українських інвесторів це виглядає як «пасивний дохід від оренди без головного болю»: не потрібно шукати орендарів чи судитися з недобросовісними, займатися ремонтом або рахувати комунальні платежі. Достатньо купити частку в фонді — і дивіденди мають просто надходити на рахунок.
Деталі читайте у статті — Типові помилки інвесторів під час інвестування в REIT
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