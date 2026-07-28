ПАРТНЕРСЬКА Sense Bank приєднався до екосистеми відкритого банкінгу (Open Banking) Сьогодні 11:14 — Фондовий ринок

Sense Bank приєднався до екосистеми відкритого банкінгу (Open Banking)

Sense Bank офіційно приєднався до системи відкритого банкінгу (Open Banking) в Україні. Відтепер клієнти банку отримуватимуть ще більше свободи, зручності та контролю над власними фінансами завдяки сучасним технологіям безпечного обміну даними.

Запровадження Open Banking — важливий крок у цифровізації українського фінансового сектору відповідно до Постанов НБУ № 80 та № 82. Технологія дозволяє користувачам безпечно надавати доступ до інформації про свої рахунки або ініціювати платежі через сторонні сервіси, які вони обирають самостійно.

«Впровадження відкритого банкінгу дає можливість стати для клієнта „основним банком“, тобто основною точкою входу у фінанси, через яку здійснюються ключові операції та формується довіра до установи в цілому. Водночас Open Banking відкриває можливості для запуску нових сервісів і створення додаткових джерел доходу для банку. Для Sense Bank це наступний рівень цифрової трансформації, який дозволить нам розширити спектр послуг, забезпечуючи високі стандарти безпеки та найкращий клієнтський досвід», - прокоментувала Інна Тютюн, членкиня правління, директорка блоків IT, роздрібного бізнесу та диджиталізації.

Ключова особливість відкритого банкінгу полягає у повному контролі користувача над власними фінансовими даними. Саме клієнт вирішує, кому, у якому обсязі та на який термін надати доступ до них. Sense Bank в системі Open Banking є надавачем платіжних послуг, що обслуговує рахунки клієнтів. Банк забезпечує надійну автентифікацію: підтвердження особи та перевірка кожної згоди, безпеку даних, а саме передачу інформації через захищені протоколи API та за суворими стандартами безпеки, гнучке керування — можливість для клієнта переглядати обсяг доступу та відкликати свою згоду в будь-який момент.

Процес обміну даними або ініціювання платежу повністю прозорий і складається з кількох простих кроків:

Клієнт звертається до стороннього сервісу (TPP), який надсилає захищений запит до Sense Bank. Sense Bank пропонує клієнту пройти автентифікацію через застосунок Sense SuperApp. Клієнт надає або відхиляє згоду на доступ до інформації чи виконання операції. Банк передає лише ті дані або виконує лише ті дії, на які отримано дозвіл, після чого користувач бачить результат у сервісі TPP.

Підтвердження будь-якої згоди здійснюється виключно через Sense SuperApp. Банк ніколи не передає дані без явного підтвердження з боку клієнта.

Завдяки сервісам інформації про рахунки (AISP) та ініціювання платежів (PISP) клієнти отримають можливість переглядати рахунки, залишки та історію операцій з різних банків в єдиному зручному застосунку, швидке та безпечне ініціювання переказів чи оплата товарів і послуг з будь-якого рахунку через обраний сервіс, повну прозорість щодо того, які компанії мають доступ до даних, із можливістю скасувати його в пару кліків.

Сенс Банк За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.