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З 30 липня «Київстар» закриває 7 тарифів — деталі

Фондовий ринок
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З 30 липня «Київстар» закриває 7 тарифів — деталі
З 30 липня «Київстар» закриває 7 тарифів — деталі
Як повідомили в компанії «Київстар», 30 липня 2026 року зміняться умови лінійки тарифів IoT-рішень для бізнесу.
Для нових клієнтів стануть недоступні деякі тарифи.

Які тарифи оновляться

  • IoT Старт
  • IoT Міні
  • IoT База
  • IoT Про
  • Модем
  • Стрімінг
  • Тарифи ІоТ-платформи
Якщо ви вже користуєтеся цими тарифами або підключите їх до 29 липня 2026 року включно, їхні умови для вас не зміняться.
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Що натомість

Водночас із 30 липня 2026 року бізнес-клієнти зможуть вибрати серед оновленої лінійки IoT-тарифів. Дізнатися про неї більше на сайті.
Щоб отримати консультацію щодо оновлення, зверніться до менеджера Київстар або за номером 0 800 300 466
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Нагадаємо, з 1 липня 2026 року абоненти «Київстару» більше не зможуть поповнювати рахунок за допомогою послуги «Мобільний Платіж» через USSD-команду *134# та голосове меню за номером 899. У компанії пояснили, що рішення пов’язане з поступовим виведенням з використання способів поповнення рахунку, які перестали бути актуальними.
Раніше Finance.ua розповідав, що з 2 червня 2026 року компанія Київстар запровадила для корпоративних клієнтів нову лінійку річних тарифів. До неї увійшли пакети «Рік на зв’язку», «Рік на зв’язку Безлім» та «Рік на зв’язку Безлім+». Нові річні тарифи передбачають:
Також «Київстар» працює над можливістю надати громадянам доступ до купівлі акцій компанії на внутрішньому ринку. Ключовою технічною умовою є забезпечення прямого зв’язку між ціною акцій на американській біржі Nasdaq і їхньою вартістю на локальному ринку.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КиївстарТарифи
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