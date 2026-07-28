З 30 липня «Київстар» закриває 7 тарифів — деталі Сьогодні 10:44 — Фондовий ринок

З 30 липня «Київстар» закриває 7 тарифів — деталі

Як повідомили в компанії «Київстар», 30 липня 2026 року зміняться умови лінійки тарифів IoT-рішень для бізнесу.

Для нових клієнтів стануть недоступні деякі тарифи.

Які тарифи оновляться

IoT Старт

IoT Міні

IoT База

IoT Про

Модем

Стрімінг

Тарифи ІоТ-платформи

Якщо ви вже користуєтеся цими тарифами або підключите їх до 29 липня 2026 року включно, їхні умови для вас не зміняться.

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Що натомість

Водночас із 30 липня 2026 року бізнес-клієнти зможуть вибрати серед оновленої лінійки IoT-тарифів. Дізнатися про неї більше на сайті

Щоб отримати консультацію щодо оновлення, зверніться до менеджера Київстар або за номером 0 800 300 466

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1 липня 2026 року абоненти «Київстару» більше не Нагадаємо, з1 липня 2026 року абоненти «Київстару» більше не зможуть поповнювати рахунок за допомогою послуги «Мобільний Платіж» через USSD-команду *134# та голосове меню за номером 899. У компанії пояснили, що рішення пов’язане з поступовим виведенням з використання способів поповнення рахунку, які перестали бути актуальними.

Раніше Finance.ua розповідав , що з 2 червня 2026 року компанія Київстар запровадила для корпоративних клієнтів нову лінійку річних тарифів. До неї увійшли пакети «Рік на зв’язку», «Рік на зв’язку Безлім» та «Рік на зв’язку Безлім+». Нові річні тарифи передбачають:

Також «Київстар» працює над можливістю надати громадянам доступ до купівлі акцій компанії на внутрішньому ринку. Ключовою технічною умовою є забезпечення прямого зв’язку між ціною акцій на американській біржі Nasdaq і їхньою вартістю на локальному ринку.

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