З 30 липня «Київстар» закриває 7 тарифів — деталі
Як повідомили в компанії «Київстар», 30 липня 2026 року зміняться умови лінійки тарифів IoT-рішень для бізнесу.
Для нових клієнтів стануть недоступні деякі тарифи.
Які тарифи оновляться
- IoT Старт
- IoT Міні
- IoT База
- IoT Про
- Модем
- Стрімінг
- Тарифи ІоТ-платформи
Якщо ви вже користуєтеся цими тарифами або підключите їх до 29 липня 2026 року включно, їхні умови для вас не зміняться.
Що натомість
Водночас із 30 липня 2026 року бізнес-клієнти зможуть вибрати серед оновленої лінійки IoT-тарифів. Дізнатися про неї більше на сайті.
Щоб отримати консультацію щодо оновлення, зверніться до менеджера Київстар або за номером 0 800 300 466
Нагадаємо, з 1 липня 2026 року абоненти «Київстару» більше не зможуть поповнювати рахунок за допомогою послуги «Мобільний Платіж» через USSD-команду *134# та голосове меню за номером 899. У компанії пояснили, що рішення пов’язане з поступовим виведенням з використання способів поповнення рахунку, які перестали бути актуальними.
Раніше Finance.ua розповідав, що з 2 червня 2026 року компанія Київстар запровадила для корпоративних клієнтів нову лінійку річних тарифів. До неї увійшли пакети «Рік на зв’язку», «Рік на зв’язку Безлім» та «Рік на зв’язку Безлім+». Нові річні тарифи передбачають:
Також «Київстар» працює над можливістю надати громадянам доступ до купівлі акцій компанії на внутрішньому ринку. Ключовою технічною умовою є забезпечення прямого зв’язку між ціною акцій на американській біржі Nasdaq і їхньою вартістю на локальному ринку.
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