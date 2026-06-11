З 1 липня Київстар припиняє один зі способів поповнення рахунку
З 1 липня 2026 року абоненти «Київстару» більше не зможуть поповнювати рахунок за допомогою послуги «Мобільний Платіж» через USSD-команду *134# та голосове меню за номером 899.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Чому скасовують старі способи поповнення
У компанії пояснили, що рішення пов’язане з поступовим виведенням з використання способів поповнення рахунку, які перестали бути актуальними.
«Абоненти обирають для поповнення доступні сучасні цифрові сервіси», — додали в «Київстарі».
Які способи поповнення залишаються доступними
Поповнити рахунок без комісії можна в застосунку Мій Київстар, а також за допомогою інших доступних платіжних сервісів та банківських застосунків.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 2 червня 2026 року компанія Київстар запровадила для корпоративних клієнтів нову лінійку річних тарифів. До неї увійшли пакети «Рік на зв’язку», «Рік на зв’язку Безлім» та «Рік на зв’язку Безлім+». Нові річні тарифи передбачають:
- фіксовану вартість послуг на рік без щомісячної оплати;
- користування наповненням тарифу одночасно на трьох пристроях завдяки додатковим SIM-карткам без окремої доплати.
Також ми розповідали, що «Київстар» оголосив про зміни в тарифах, які стосуються міжнародних дзвінків. Оновлення набули чинності з 12 травня 2026 року та зачепили частину абонентів передплати і пакетів «Все разом». Водночас у частині тарифів припинилася дія пільгових умов для дзвінків до Узбекистану, Ізраїлю та Китаю — надалі вони тарифікуватимуться за стандартними умовами міжнародного зв’язку.
Крім того, «Київстар» працює над можливістю надати громадянам доступ до купівлі акцій компанії на внутрішньому ринку. Ключовою технічною умовою є забезпечення прямого зв’язку між ціною акцій на американській біржі Nasdaq і їхньою вартістю на локальному ринку.
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