«Київстар» працює над «народним IPO»

Київстар працює над реалізацією концепції «народного IPO»

Телеком-оператор «Київстар» працює над можливістю надати громадянам доступ до купівлі акцій компанії на внутрішньому ринку.

Про це в інтерв’ю виданню «Forbes Україна» розповів генеральний директор «Київстар» Олександр Комаров.

Переговори з регулятором

За словами керівника, компанія веде перемовини з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо розміщення акцій Kyivstar Group в Україні.

Ключовою технічною умовою є забезпечення прямого зв’язку між ціною акцій на американській біржі Nasdaq і їхньою вартістю на локальному ринку.

У компанії зазначають, що працюють над реалізацією концепції «народного IPO».

«Ми робимо деякі речі, які не мають прямого впливу на бізнес в моменті. Але вони мають потенціал розвитку в майбутньому. Зараз працюємо над „народним ІРО“», — пояснив очільник компанії.

Реакція інвесторів

Комаров зазначив, що зовнішні інвестори позитивно сприймають трансформацію «Київстар» з класичного телеком-оператора на цифрову компанію. Зокрема, оператор розвиває проєкт супутникового зв’язку Direct-to-Cell, у кооперації з наземними мережами якого CEO вбачає майбутнє, хоча Комаров визнає, що наразі цей проєкт є збитковим.

Крім того, компанія спільно з Міністерством цифрової трансформації інвестує у створення української національної мовної моделі. Хоча цей ШІ-проєкт поки не має прямого бізнес-кейсу, «Київстар» отримає деякі права на використання моделі та можливості для їхньої комерціалізації.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що НКЦПФР пропонує залучити індивідуальні інвестиційні рахунки. Ці рахунки будуть доступні для громадян України і фізичних осіб, а їх облік будуть вести інвестиційні фірми, які отримають відповідну ліцензію від НКЦПФР.

Інвестиційний рахунок надасть можливість громадянам отримати податкову пільгу: якщо не виводити гроші з цього рахунку протягом п’яти років, вони отримають право вивести усі доходи, отримані на цей рахунок, без податків. Головна умова — вкладатися у визначені інструменти і не виводити кошти протягом п’яти років.

Що стосується питання того, куди саме вкладатимуться кошти з інвестиційних рахунків, то спершу пропонується докомпонувати рахунки акціями прибуткових державних компаній, які сплачують дивіденди

