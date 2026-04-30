Індекс Ibex впав на 6%, що є найбільшим падінням серед європейських фондових ринків

Індекс Ibex впав на 6%, що є найбільшим падінням серед європейських фондових ринків

Чорний четвер для Ibex. Іспанський бенчмарк-індекс різко впав на відкритті в четвер -, на 5,88%, опустившись нижче 17 000 пунктів (16 606,1 пункту), що стало головним обвалом європейського фондового ринку.

Про це пише іспанське видання larazon

Причини

Мадридська фондова біржа постраждала найбільше через зростання цін на нафту, ціна на нафту марки Brent перевищила 122 долари (+3,63%), а також через публікацію звітів про прибутки компаній.

У четвер ціна на нафту марки Brent, європейський еталон, перевищила 126 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з 2022 року.

Зокрема, 8 березня 2022 року ціна на нафту марки Brent закрилася на позначці 127,98 долара. З цим останнім зростанням ціна на нафту марки Brent зростає вже дев’ять сесій поспіль і з початку року зросла більш ніж на 100%.

Тим часом ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI), європейський еталон, о 9:33 ранку зросла на 0,91%, досягнувши 107,91 долара. Що стосується ціни на природний газ з поставкою протягом одного місяця на голландському ринку TTF, європейському еталоні, вона зросла на 0,5% до 47,105 євро за МВт·год.

