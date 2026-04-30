Індекс Ibex впав на 6%, що є найбільшим падінням серед європейських фондових ринків

Чорний четвер для Ibex. Іспанський бенчмарк-індекс різко впав на відкритті в четвер -, на 5,88%, опустившись нижче 17 000 пунктів (16 606,1 пункту), що стало головним обвалом європейського фондового ринку.
Зокрема, 8 березня 2022 року ціна на нафту марки Brent закрилася на позначці 127,98 долара. З цим останнім зростанням ціна на нафту марки Brent зростає вже дев’ять сесій поспіль і з початку року зросла більш ніж на 100%.
Тим часом ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI), європейський еталон, о 9:33 ранку зросла на 0,91%, досягнувши 107,91 долара. Що стосується ціни на природний газ з поставкою протягом одного місяця на голландському ринку TTF, європейському еталоні, вона зросла на 0,5% до 47,105 євро за МВт·год.
Раніше Finance.ua писав, що в 2026 році світові ціни на енергоносії можуть підскочити на 24% і сягнути найвищої позначки з часів початку повномасштабної війни росії проти України.Про це у своєму огляді Commodity Markets Outlook повідомляє Світовий банк.
За прогнозом, у 2026 році загальний індекс цін на сировинні товари збільшиться на 16% через різке подорожчання енергоносіїв і добрив, а також рекордно високі ціни на низку важливих металів.