0 800 307 555
укр
0 800 307 555
ТОП найбільших банків світу за активами (інфографіка)

Фондовий ринок
276
50 найбільших банків світу разом володіють активами на суму 101,6 трильйона доларів.
Про це йдеться в інфографіці visualcapitalist.
Китайські банки домінують у рейтингу, очолювані чотирма найбільшими банками світу.
JPMorgan Chase посідає п’яте місце за розміром активів, але залишається найціннішим банком світу за ринковою капіталізацією.
<i>Інфографіка visualcapitalist</i>
Скільки коштів

Банки знаходяться в центрі світової фінансової системи, а активи, якими вони володіють, допомагають переміщувати кредити, депозити та ліквідність в економіці.
Разом 50 найбільших банків світу володіють активами на суму 101,6 трильйона доларів, що наближається до світового державного боргу в 111 трильйонів доларів у 2025 році.
На цьому графіку представлено рейтинг 50 найбільших банків світу за загальним обсягом активів, використовуючи дані CompaniesMarketCap станом на 15 квітня 2026 року.
Цифри відображають загальні активи кожного банку за останній звітний період і включають грошові кошти та їх еквіваленти, кредити, інвестиції, нерухомість та обладнання.

ТОП банки

Китайські банки розмістились на вершині рейтингу. Чотири найбільші банки світу є китайськими державними кредиторами: ICBC, Сільськогосподарський банк Китаю, Китайський будівельний банк та Банк Китаю.
Разом ці чотири установи володіють 25,5 трильйона доларів, або приблизно чвертю від 101,6 трильйона доларів загальної суми 50 провідних банків.
У таблиці даних нижче показано вартість активів найбільших світових банків, а також країну кожного банку (повний список тут).
Далі йдуть США, на чолі з JPMorgan Chase з активами в 4,4 трильйона доларів та Bank of America з 3,4 трильйона доларів.
Решту першої десятки завершують три європейські банки (BNP Paribas, HSBC, Crédit Agricole) та один японський кредитор (Mitsubishi UFJ).
Читайте також
Значна частина активів банків — це готівка та ліквідні активи, частково тому, що регулятори вимагають від них витримувати ринкові стреси та тиск на фінансування.

Регіональна концентрація

Азія очолює рейтинг, володіючи майже половиною активів 50 найбільших кредиторів світу.
Це домінування переважно зумовлене 13 китайськими банками, на які припадає близько 39% від загальної кількості.
Європа посідає друге місце, переважно за обсягом, а не за масштабом: у ній майже стільки ж банків у списку, скільки в Азії (18 проти 19), проте ці установи загалом менші, в середньому їх активи на один банк становлять лише 1,6 трильйона доларів порівняно з 2,6 трильйона доларів в Азії.
Північна Америка має шість американських банків та п’ять канадських, що дає регіону менше банків, ніж Європі, але в середньому більші установи.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Центробанки світу
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems