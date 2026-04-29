ТОП найбільших банків світу за активами (інфографіка)

ТОП найбільших банків світу за активами (інфографіка)

50 найбільших банків світу разом володіють активами на суму 101,6 трильйона доларів.

Про це йдеться в інфографіці visualcapitalist.

Китайські банки домінують у рейтингу, очолювані чотирма найбільшими банками світу.

JPMorgan Chase посідає п’яте місце за розміром активів, але залишається найціннішим банком світу за ринковою капіталізацією.

Інфографіка visualcapitalist

Скільки коштів

Банки знаходяться в центрі світової фінансової системи, а активи, якими вони володіють, допомагають переміщувати кредити, депозити та ліквідність в економіці.

Разом 50 найбільших банків світу володіють активами на суму 101,6 трильйона доларів, що наближається до світового державного боргу в 111 трильйонів доларів у 2025 році.

На цьому графіку представлено рейтинг 50 найбільших банків світу за загальним обсягом активів, використовуючи дані CompaniesMarketCap станом на 15 квітня 2026 року.

Цифри відображають загальні активи кожного банку за останній звітний період і включають грошові кошти та їх еквіваленти, кредити, інвестиції, нерухомість та обладнання.

ТОП банки

Китайські банки розмістились на вершині рейтингу. Чотири найбільші банки світу є китайськими державними кредиторами: ICBC, Сільськогосподарський банк Китаю, Китайський будівельний банк та Банк Китаю.

Разом ці чотири установи володіють 25,5 трильйона доларів, або приблизно чвертю від 101,6 трильйона доларів загальної суми 50 провідних банків.

У таблиці даних нижче показано вартість активів найбільших світових банків, а також країну кожного банку (повний список тут ).

Далі йдуть США, на чолі з JPMorgan Chase з активами в 4,4 трильйона доларів та Bank of America з 3,4 трильйона доларів.

Решту першої десятки завершують три європейські банки (BNP Paribas, HSBC, Crédit Agricole) та один японський кредитор (Mitsubishi UFJ).

Значна частина активів банків — це готівка та ліквідні активи, частково тому, що регулятори вимагають від них витримувати ринкові стреси та тиск на фінансування.

Регіональна концентрація

Азія очолює рейтинг, володіючи майже половиною активів 50 найбільших кредиторів світу.

Це домінування переважно зумовлене 13 китайськими банками, на які припадає близько 39% від загальної кількості.

Європа посідає друге місце, переважно за обсягом, а не за масштабом: у ній майже стільки ж банків у списку, скільки в Азії (18 проти 19), проте ці установи загалом менші, в середньому їх активи на один банк становлять лише 1,6 трильйона доларів порівняно з 2,6 трильйона доларів в Азії.

Північна Америка має шість американських банків та п’ять канадських, що дає регіону менше банків, ніж Європі, але в середньому більші установи.

Раніше Finance.ua писав , що в 1 кварталі 2026 року центральні банки світу збільшили обсяги золотих резервів. Чисті закупівлі офіційного сектору склали 244 тонни.

Найбільшими покупцями стали Польща, Узбекистан та Китай. А от Туреччина, росія та Азербайджан скоротили свої запаси сумарно приблизно на 115 тонн.

