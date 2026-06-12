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Триває розслідування в Ryanair збору з батьків за сидіння біля дітей

Фондовий ринок
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Триває розслідування в Ryanair збору з батьків за сидіння біля дітей
Триває розслідування в Ryanair збору з батьків за сидіння біля дітей
Найбільша авіакомпанія Європи перебуває під розслідуванням британського антимонопольного органу через політику стягнення з батьків плати за те, щоб вони сиділи разом зі своїми дітьми.

Деталі

Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) розпочало розслідування щодо збору Ryanair у розмірі 8 фунтів стерлінгів за рейс, щоб з’ясувати, чи є ця умова договору несправедливою згідно із законодавством про захист прав споживачів.
Згідно з умовами авіакомпанії, діти віком від двох до 11 років повинні сидіти принаймні з одним із батьків.
Регулятор заявив, що, на його розуміння, Ryanair є єдиною великою авіакомпанією, що здійснює рейси з Великої Британії та стягує такий збір.
Нагадаємо, Ryanair змінила правила реєстрації на рейси. Авіакомпанія оголосила про зміну правил реєстрації в аеропортах і здачі багажу. Із 10 листопада 2026 року ці процедури завершуватимуться за 60 хвилин до вильоту замість нинішніх 40 хвилин.
Ryanair також розширює використання кіосків самообслуговування для здачі багажу. Очікується, що до жовтня 2026 року такі термінали працюватимуть у понад 95% аеропортів мережі.
Водночас прибуток Ryanair зріс на 40% попри паливну кризу. Ryanair повідомила про рекордний прибуток після оподаткування у розмірі 2,26 млрд євро за рік, що завершився березнем 2026 року.
Це на 40% більше, ніж у попередньому фінансовому році, хоча волатильність цін на нафту та геополітичні ризики залишаються ключовими проблемами для авіаційної галузі.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ryanair
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