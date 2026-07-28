Найбагатші росіяни виводять активи з рф через падіння фондового ринку — розвідка Сьогодні 13:30 — Фондовий ринок

російський фондовий ринок падає 19-й тиждень поспіль

Найбагатші російські інвестори змінюють структуру своїх активів, переорієнтовуючи їх на криптовалюту, нерухомість за кордоном та приватні інвестиційні фонди на тлі тривалого падіння фондового ринку рф.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України

російський фондовий ринок падає 19-й тиждень поспіль

За даними СЗР, найбагатші громадяни росії активно скорочують вкладення в російські цінні папери та виводять активи з країни.

У відомстві зазначають, що російський фондовий ринок безперервно знижується вже 19-й тиждень поспіль. Станом на середину липня акції низки найбільших російських компаній суттєво втратили у вартості. Зокрема, акції «Газпрому» та «ВТБ» подешевшали більш ніж на 21%, «Норнікеля» на 24%, «Аерофлоту» на 27%, а «МТС» на 28%.

Водночас найбільший російський золотодобувний виробник «Полюс» лише за два тижні втратив понад 53% ринкової вартості.

Читайте також ЄС відключив 33 російські банки від SWIFT у межах нового пакета санкцій

За оцінками, наведеними Службою зовнішньої розвідки, із початку квітня 2026 року російський фондовий ринок втратив близько 30% своєї вартості та повернувся до рівня 2016 року. Такого тривалого падіння не фіксували за весь період спостережень, які ведуться з 1997 року.

За даними відомства, інвестиція у $1 тис. в акції Apple на початку 2006 року сьогодні принесла б понад $130 тис. прибутку. Натомість аналогічне вкладення в акції «Газпрому», за оцінками СЗР, призвело б до втрати понад $600.

Мінфін рф тричі скасовував розміщення облігацій

Крім того, Міністерство фінансів рф протягом останнього місяця тричі скасовувало розміщення облігацій федеральної позики. За інформацією СЗР, причиною стали невигідні для емітента пропозиції інвесторів, через що залучити кошти не вдалося.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що удари українських безпілотників по логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries завдали росії збитків на понад 180 млрд рублів (близько $2,3 млрд). Вони також можуть спричинити перебої в системі постачання, вплинути на торгівлю та посилити інфляційний тиск.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.