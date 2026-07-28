iPhone 18 Pro Max може отримати дешевший дисплей 28.07.2026, 00:07 — Фондовий ринок

iPhone 18 Pro Max може отримати дешевший дисплей

Apple, за чутками, шукає способи стримати зростання собівартості iPhone 18 Pro Max. За даними з Кореї, компанія домовилася із Samsung Display та LG про нижчу ціну на дисплеї.

Якщо торік екран для iPhone 17 Pro Max коштував близько 80 доларів, то цього разу його вартість нібито становить у середньому 66,5 долара — майже на 20% менше, про це пише gsmarena.com.

При цьому здешевлення не означає погіршення якості. Повідомляється, що iPhone 18 Pro Max отримає новітню OLED-панель із матеріалом M 16 , який забезпечує кращу яскравість, енергоефективність, точність передачі кольорів і довший термін служби.

Apple вже не вперше знижує витрати на дисплеї. Для порівняння, екрани iPhone 16 Pro Max, за неофіційними даними, обходилися компанії більш ніж у 100 доларів, а згодом їхня вартість поступово зменшувалася.

Попри економію на дисплеях, iPhone 18 Pro Max все одно може стати значно дорожчим. Інсайдери пов’язують це зі зростанням вартості пам’яті та накопичувачів. За попередніми оцінками, новинка може коштувати приблизно на 200 доларів більше, ніж iPhone 17 Pro Max.

itechua За матеріалами:

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