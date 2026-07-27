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За пів року українські банки закрили понад 60 відділень

Фондовий ринок
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За останні десять років кількість банківських відділень в Україні скоротилася майже утричі
За останні десять років кількість банківських відділень в Україні скоротилася майже утричі
За перше півріччя 2026 року українські банки скоротили мережу на 61 відділення. Станом на 1 липня в Україні працювали 4 754 банківські відділення.
Про це пишуть Українські новини з посиланням на дані Національного банку.

Як змінилася кількість відділень

На початок 2026 року в Україні налічувалося 4 815 відділень діючих банків. Станом на 1 липня їхня кількість скоротилася до 4 754.
Найбільше відділень від початку року закрили:
  • Ощадбанк — 16;
  • Райффайзен Банк — 10;
  • ПриватБанк — 8;
  • Укрексімбанк — 5;
  • Таскомбанк — 5.
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Які банки розширили мережу

Водночас окремі банки відкривали нові відділення. Найбільший приріст продемонстрував Акордбанк, який за шість місяців відкрив шість нових відділень.
Також мережу розширили:
  • МТБ Банк на три відділення;
  • АСВІО Банк на два відділення.

Хто має найбільшу мережу

Лідери за кількістю відділень залишилися незмінними. Найбільшу мережу має:
  1. Ощадбанк — 1 115 відділень;
  2. ПриватБанк — 1 050;
  3. Райффайзен Банк — 282;
  4. ПУМБ — 220.

Як змінювалася мережа банківських відділень

За останні десять років кількість банківських відділень в Україні скоротилася майже утричі із понад 13 тис. на початку 2015 року до менш ніж 5 тис. станом на середину 2026 року.
Динаміка скорочення виглядає так:
  • 2023 рік — мінус 198 відділень до 5 138;
  • 2022 рік — мінус 1 349 до 5 336;
  • 2021 рік — з 7 134 до 6 685;
  • 2020 рік — з 8 002 до 7 134;
  • 2019 рік — мінус 507 відділень з 8 509.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що банки отримали нові рекомендації щодо перевірки клієнтів. Так, Національний банк рекомендував банкам посилити перевірки клієнтів, оцінюючи економічну доцільність платежів підприємців, а також виявляти ознаки фіктивної діяльності. У разі виникнення підозр банки можуть застосовувати додаткові заходи фінансового моніторингу, зокрема зупиняти операції та закривати рахунки.
Також ми писали, що банки заробили 10,23 млрд гривень у травні і 45 млрд гривень з початку року. Для порівняння, у травні минулого року прибуток банківської системи склав 12,5 млрд гривень та 65,5 млрд гривень з початку року. Доходи банків з початку поточного року склали 269,585 млрд гривень, а витрати — 224,585 млрд гривень.
За матеріалами:
Українські Новини
Банки України
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