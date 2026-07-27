За пів року українські банки закрили понад 60 відділень Сьогодні 15:25 — Фондовий ринок

За останні десять років кількість банківських відділень в Україні скоротилася майже утричі

За перше півріччя 2026 року українські банки скоротили мережу на 61 відділення. Станом на 1 липня в Україні працювали 4 754 банківські відділення.

Про це пишуть Українські новини з посиланням на дані Національного банку.

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Як змінилася кількість відділень

На початок 2026 року в Україні налічувалося 4 815 відділень діючих банків. Станом на 1 липня їхня кількість скоротилася до 4 754.

Найбільше відділень від початку року закрили:

Ощадбанк — 16;

Райффайзен Банк — 10;

ПриватБанк — 8;

Укрексімбанк — 5;

Таскомбанк — 5.

Які банки розширили мережу

Водночас окремі банки відкривали нові відділення. Найбільший приріст продемонстрував Акордбанк , який за шість місяців відкрив шість нових відділень.

Також мережу розширили:

МТБ Банк на три відділення;

АСВІО Банк на два відділення.

Хто має найбільшу мережу

Лідери за кількістю відділень залишилися незмінними. Найбільшу мережу має:

Ощадбанк — 1 115 відділень; ПриватБанк — 1 050; Райффайзен Банк — 282; ПУМБ — 220.

Як змінювалася мережа банківських відділень

За останні десять років кількість банківських відділень в Україні скоротилася майже утричі із понад 13 тис. на початку 2015 року до менш ніж 5 тис. станом на середину 2026 року.

Динаміка скорочення виглядає так:

2023 рік — мінус 198 відділень до 5 138;

2022 рік — мінус 1 349 до 5 336;

2021 рік — з 7 134 до 6 685;

2020 рік — з 8 002 до 7 134;

2019 рік — мінус 507 відділень з 8 509.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що банки отримали нові рекомендації щодо перевірки клієнтів. Так, Національний банк рекомендував банкам посилити перевірки клієнтів, оцінюючи економічну доцільність платежів підприємців, а також виявляти ознаки фіктивної діяльності. У разі виникнення підозр банки можуть застосовувати додаткові заходи фінансового моніторингу, зокрема зупиняти операції та закривати рахунки.

Також ми писали , що банки заробили 10,23 млрд гривень у травні і 45 млрд гривень з початку року. Для порівняння, у травні минулого року прибуток банківської системи склав 12,5 млрд гривень та 65,5 млрд гривень з початку року. Доходи банків з початку поточного року склали 269,585 млрд гривень, а витрати — 224,585 млрд гривень.

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