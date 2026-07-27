За пів року українські банки закрили понад 60 відділень

Водночас окремі банки відкривали нові відділення. Найбільший приріст продемонстрував Акордбанк, який за шість місяців відкрив шість нових відділень.
Також мережу розширили:
МТБ Банк на три відділення;
АСВІО Банк на два відділення.
Хто має найбільшу мережу
Лідери за кількістю відділень залишилися незмінними. Найбільшу мережу має:
Ощадбанк — 1 115 відділень;
ПриватБанк — 1 050;
Райффайзен Банк — 282;
ПУМБ — 220.
Як змінювалася мережа банківських відділень
За останні десять років кількість банківських відділень в Україні скоротилася майже утричі із понад 13 тис. на початку 2015 року до менш ніж 5 тис. станом на середину 2026 року.
Динаміка скорочення виглядає так:
2023 рік — мінус 198 відділень до 5 138;
2022 рік — мінус 1 349 до 5 336;
2021 рік — з 7 134 до 6 685;
2020 рік — з 8 002 до 7 134;
2019 рік — мінус 507 відділень з 8 509.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що банки отримали нові рекомендації щодо перевірки клієнтів. Так, Національний банк рекомендував банкам посилити перевірки клієнтів, оцінюючи економічну доцільність платежів підприємців, а також виявляти ознаки фіктивної діяльності. У разі виникнення підозр банки можуть застосовувати додаткові заходи фінансового моніторингу, зокрема зупиняти операції та закривати рахунки.
Також ми писали, що банки заробили 10,23 млрд гривень у травні і 45 млрд гривень з початку року. Для порівняння, у травні минулого року прибуток банківської системи склав 12,5 млрд гривень та 65,5 млрд гривень з початку року. Доходи банків з початку поточного року склали 269,585 млрд гривень, а витрати — 224,585 млрд гривень.