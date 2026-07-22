0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки заробили понад 45 млрд гривень з початку року

Кредит&Депозит
23
Банки заробили понад 45 млрд гривень з початку року
Банки заробили понад 45 млрд гривень з початку року
Банки заробили 10,23 млрд гривень у травні і 45 млрд гривень з початку року.
Про це свідчать дані НБУ.
Для порівняння, у травні минулого року прибуток банківської системи склав 12,5 млрд гривень та 65,5 млрд гривень з початку року.
Доходи банків з початку поточного року склали 269,585 млрд гривень, а витрати — 224,585 млрд гривень.
Банки заробили понад 45 млрд гривень з початку року
Процентні доходи банків склали 196,4 млрд гривень, комісійні доходи — 54,9 млрд гривень.
Процентні витрати склали 68 млрд гривень, комісійні витрати — 28,7 млрд гривень.
Раніше ми писали, що за даними свіжого Звіту НБУ про фінансову стабільність, бізнес зберігає високий попит на позики, попри сповільнення економіки та високі воєнні ризики.
Як пише НБУ, банки готові цей попит задовольняти, тож річні темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад п’ятнадцять років період кредитного зростання.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems