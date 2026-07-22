Банки заробили понад 45 млрд гривень з початку року Сьогодні 10:00 — Кредит&Депозит

Банки заробили понад 45 млрд гривень з початку року

Банки заробили 10,23 млрд гривень у травні і 45 млрд гривень з початку року.

Про це свідчать дані НБУ

Для порівняння, у травні минулого року прибуток банківської системи склав 12,5 млрд гривень та 65,5 млрд гривень з початку року.

Доходи банків з початку поточного року склали 269,585 млрд гривень, а витрати — 224,585 млрд гривень.

Процентні доходи банків склали 196,4 млрд гривень, комісійні доходи — 54,9 млрд гривень.

Процентні витрати склали 68 млрд гривень, комісійні витрати — 28,7 млрд гривень.

Раніше ми писали, що за даними свіжого Звіту НБУ про фінансову стабільність, бізнес зберігає високий попит на позики, попри сповільнення економіки та високі воєнні ризики.

Як Як пише НБУ, банки готові цей попит задовольняти, тож річні темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад п’ятнадцять років період кредитного зростання.

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