Банки за останні 10 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі
Ключові тренди кредитування
- активно кредитують банки всіх груп, а темпи приросту їхніх гривневих портфелів співставні;
- оцінки підприємствами майбутніх інвестиційних видатків і надалі є позитивними;
- високими темпами зростають кредити, надані переробній промисловості та будівництву, а найбільшими отримувачами нових позик є галузі торгівлі та сільського господарства;
- водночас банки активно фінансують енергетичні потужності, переважно надаючи кошти на тривалий строк;
- оборонно-промисловий сектор отримав понад 9 млрд грн за державною програмою в межах втілення Стратегії з розвитку кредитування, а в травні банки підписали Меморандум про фінансування ОПК;
- понад 70% чистих кредитів банків надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовими станом;
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