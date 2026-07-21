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Банки за останні 10 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі

Кредит&Депозит
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Банки за останні 10 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі
Банки за останні 10 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі
За даними свіжого Звіту НБУ про фінансову стабільність, бізнес зберігає високий попит на позики, попри сповільнення економіки та високі воєнні ризики.
Як пише НБУ, банки готові цей попит задовольняти, тож річні темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад п’ятнадцять років період кредитного зростання.

Ключові тренди кредитування

  • активно кредитують банки всіх груп, а темпи приросту їхніх гривневих портфелів співставні;
  • оцінки підприємствами майбутніх інвестиційних видатків і надалі є позитивними;
  • високими темпами зростають кредити, надані переробній промисловості та будівництву, а найбільшими отримувачами нових позик є галузі торгівлі та сільського господарства;
  • водночас банки активно фінансують енергетичні потужності, переважно надаючи кошти на тривалий строк;
  • оборонно-промисловий сектор отримав понад 9 млрд грн за державною програмою в межах втілення Стратегії з розвитку кредитування, а в травні банки підписали Меморандум про фінансування ОПК;
  • понад 70% чистих кредитів банків надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовими станом;
Старі непрацюючі кредити дедалі менше визначають якість портфеля, яка підтримується виваженими стандартами кредитування та належним відбором позичальників.
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Прогнози

Щодо перспектив, то банки в опитуваннях про умови кредитування прогнозують подальше посилення попиту на кредити, зокрема на відбудову та розширення виробництва.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиНБУ
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