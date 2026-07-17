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Як правильно закрити кредитну картку — покрокова інструкція

Фінтех і Картки
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Перш ніж закривати картку, необхідно переконатися, що перед банком немає жодної заборгованості
Перш ніж закривати картку, необхідно переконатися, що перед банком немає жодної заборгованості
Багато українців мають кредитні картки, якими давно не користуються. Часто така картка роками лежить без діла, а власник переконаний, що жодних зобов’язань перед банком уже немає. Проте навіть невикористана кредитка може стати джерелом несподіваної заборгованості, якщо її офіційно не закрити.

Послідовність дій під час закриття банківської кредитної картки

Перевірте наявність заборгованості

Перш ніж закривати картку, необхідно переконатися, що перед банком немає жодної заборгованості. Навіть якщо борг становить лише кілька копійок, його потрібно погасити. Наявність навіть мінімальної заборгованості може призвести до нарахування відсотків і штрафних санкцій за прострочення платежу.
Після погашення боргу необхідно отримати від банку підтвердження про нульовий залишок за кредитною карткою.

Заблокуйте картку

Після підтвердження відсутності заборгованості кредитну картку слід заблокувати.
Заблокованою карткою ніхто не зможе скористатися. Це означає, що вам не загрожують додаткові фінансові втрати.
Як варіант можна (але не обов’язково) повернути до банку карту. У цьому випадку банк зобов’язаний видати довідку про те, що картку повернуто до банку.

Подайте заяву на закриття рахунку

Після того, як картка та рахунок до неї заблоковані, необхідно подати до банку заяву на закриття карткового рахунку.
Зазвичай банк самостійно складає заяву, клієнту залишиться лише підписати. Краще мати копію цієї заяви із позначкою банку.
Стандартна процедура закриття рахунку триває 45 днів. Насправді це вимога міжнародних платіжних систем. Справа в тому, що операції за рахунком картки можуть відбуватися з деяким запізненням. Також вони можуть бути скасовані. Щоб пройти всі відкладені транзакції, рахунок картки можна закрити лише за 45 днів після того, як клієнт подасть заяву.

Отримайте довідку про закриття рахунку

Якщо рахунок закрито, потрібно вимагати у банку довідку про закриття карткового рахунку. Вона буде підтвердженням того, що ви банку нічого не винні. У цьому випадку за деякий час банк не зможе вимагати доплатити «заборгованість, що раптово вилізла».
Отримавши довідку про закриття рахунку, ви можете видихнути. З банком ви попрощалися.

Що робити зі старою карткою

Тепер із карткою можна робити що завгодно. Найобережніші ріжуть її ножицями на кілька частин; деякі водії залишають, щоб використовувати як скребок для льоду взимку (недовговічний, але часом дуже зручний).
Відомі випадки, коли старі непотрібні карти продають колекціонерам. Виявляється, є цілий напрямок колекціонування — банкокартія.
Детальніше про те, як правильно утилізувати стару кредитну картку та де краще відкрити «свіжу», читайте в статті Finance.ua «Як правильно знищити стару кредитку».
За матеріалами:
Finance.ua
КарткиКредитні картки
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