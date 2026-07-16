Новий літак випробували на 100% екологічному авіаційному паливі Сьогодні 23:18 — Фінтех і Картки

Вони були присвячені вивченню того, чи може використання чистого екологічного авіаційного палива (Sustainable Aviation Fuel, SAF) зменшити викиди частинок, пов’язаних з утворенням конденсаційних слідів літаків, повідомила пресслужба Gulfstream.

«Поки авіаційна галузь працює над підвищенням екологічної ефективності, Gulfstream зосереджується на впровадженні рішень, які вже сьогодні забезпечують відчутний результат і водночас формують більш стале майбутнє авіації», — повідомив президент Gulfstream Марк Бернс.

Під час випробувань G800 виконував польоти на висотах до 15 200 метрів, використовуючи виключно 100%-ве екологічне авіаційне паливо SAF без домішок традиційного авіаційного гасу. Поруч із Gulfstream G800 летів спеціально переобладнаний Gulfstream G700, який перетворили на повітряну лабораторію для вимірювання викидів.

Літаки виконували політ у щільному строю, що дозволило дослідникам безпосередньо в повітрі вимірювати концентрацію викинутих частинок і параметри атмосфери на висотах, вищих за типовий ешелон більшості пасажирських авіалайнерів, але характерних для бізнес-джетів.

Дослідники порівняли звичайне авіапаливо Jet A, низькосірчисте Jet A та чисте паливо HEFA SAF (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids). Попередні результати свідчать про помітне скорочення викидів твердих частинок, що беруть участь в утворенні конденсаційних слідів.

Отримані результати використовуватимуться представниками авіаційної та атмосферної наукової спільноти. Дані допоможуть удосконалити аналітичні моделі, сформувати майбутні стандарти щодо авіаційного палива та розробити нові експлуатаційні підходи для зменшення екологічного впливу.

УНІАН За матеріалами:

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