ПриватБанк працює над підтвердженням операцій без SIM-карти та мобільного зв’язку

ПриватБанк розробляє рішення, яке дозволить здійснювати верифікацію та підтвердження операцій без використання телефонного номера, а лише за наявності доступу до інтернету.
Про це повідомила пресслужба банку у відповіді на інформаційний запит dev.ua.
«Ми поступово переходимо на цифрові сервіси, які працюють без SIM-карти чи покриття мобільних операторів — для доступу до банку достатньо будь-якого підключення до мережі (наприклад, через Starlink або Wi-Fi)», — стверджують у ПриватБанку.
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Наразі у фінустанові працює спеціальна робоча група, яка займається адаптацією процесів до потреб захисників і захисниць України.
Одним із пріоритетних напрямів її роботи є створення рішень, які дозволять користуватися банківськими послугами без використання мобільного зв’язку.
Нові рішення ще перебувають у розробці
У ПриватБанку зазначили, що такі сервіси поки що недоступні для масового використання та перебувають на стадії розробки.
«Наші ІТ-фахівці постійно шукають інші безпечні методи підтвердження, які працюють виключно через інтернет. Ми обов’язково повідомимо про них після тестування та впровадження», — повідомили в банку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що ПриватБанк додав до застосунку Приват24 сервіс подання податкових декларацій платника єдиного податку. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати звітність безпосередньо через мобільний застосунок без використання додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ.
Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп.
Ключова особливість рішення — автоматичне формування декларації. Система аналізує транзакції за рахунками підприємця в ПриватБанку, самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа.