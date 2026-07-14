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ПриватБанк працює над підтвердженням операцій без SIM-карти та мобільного зв’язку

Фінтех і Картки
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Сервіси поки що недоступні для масового використання та перебувають на стадії розробки.
Сервіси поки що недоступні для масового використання та перебувають на стадії розробки.
ПриватБанк розробляє рішення, яке дозволить здійснювати верифікацію та підтвердження операцій без використання телефонного номера, а лише за наявності доступу до інтернету.
Про це повідомила пресслужба банку у відповіді на інформаційний запит dev.ua.
«Ми поступово переходимо на цифрові сервіси, які працюють без SIM-карти чи покриття мобільних операторів — для доступу до банку достатньо будь-якого підключення до мережі (наприклад, через Starlink або Wi-Fi)», — стверджують у ПриватБанку.
Наразі у фінустанові працює спеціальна робоча група, яка займається адаптацією процесів до потреб захисників і захисниць України.
Одним із пріоритетних напрямів її роботи є створення рішень, які дозволять користуватися банківськими послугами без використання мобільного зв’язку.

Нові рішення ще перебувають у розробці

У ПриватБанку зазначили, що такі сервіси поки що недоступні для масового використання та перебувають на стадії розробки.
«Наші ІТ-фахівці постійно шукають інші безпечні методи підтвердження, які працюють виключно через інтернет. Ми обов’язково повідомимо про них після тестування та впровадження», — повідомили в банку.
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У ПриватБанку назвали проєкт питанням соціальної відповідальності

У фінустанові наголосили, що створення рішень для підтвердження операцій виключно через інтернет потребує значних інвестицій у ІТ-інфраструктуру, архітектуру безпеки та підготовку фахівців.
Водночас у банку зазначили, що для них це питання не фінансових витрат, а соціальної відповідальності.
«Ми готові вкладати ресурси, щоб гарантувати захисникам та захисницям комфорт і безпеку їхніх коштів», — заявили там.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що ПриватБанк додав до застосунку Приват24 сервіс подання податкових декларацій платника єдиного податку. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати звітність безпосередньо через мобільний застосунок без використання додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ.
Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп.
Ключова особливість рішення — автоматичне формування декларації. Система аналізує транзакції за рахунками підприємця в ПриватБанку, самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа.
За матеріалами:
dev.ua
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