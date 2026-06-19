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Пишний не відкидає продажу ПриватБанку й Ощадбанку інвесторам

Фондовий ринок
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Стратегія розвитку державного банківського сектору має бути підготовлена до кінця червня
Стратегія розвитку державного банківського сектору має бути підготовлена до кінця червня
Голова Національного банку України Андрій Пишний не виключає можливості приватизації державних ПриватБанку та Ощадбанку. Водночас, за його словами, відповідні рішення мають ухвалюватися в межах комплексної стратегії розвитку державного банківського сектору.
Про це він заявив під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики, передає «Інтерфакс-Україна».
«ПриватБанк — чому ні? Ощадбанк — чому ні? У кожного державного банку є певні напрацювання, домовленості та рівень зацікавленості з боку інвесторів. Десь це ЄБРР, десь IFC, десь інші інвестори», — сказав він.
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Стратегія для державного банківського сектору

За словами Пишного, майбутня стратегія має визначити напрями діяльності державних банків, ключові показники їхньої ефективності, перспективи роздержавлення, а також узгодження цих планів із розвитком фондового ринку.
«Давайте все це зберемо в якесь комплексне стратегічне бачення», — наголосив голова НБУ.
Він зазначив, що стратегія розвитку державного банківського сектору має бути підготовлена до кінця червня, після чого навколо неї очікується обговорення.
Водночас Пишний уточнив, що Нацбанк у цьому процесі виступатиме учасником дискусії, а не розробником стратегії.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Національний банк України розглядає можливість проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) державного ПриватБанку на фондовій біржі. «Ми хотіли б спробувати, можливо, вже наступного року, провести IPO деяких банків. Ми навіть розглядаємо можливість використання інфраструктури українського або польського фондового ринку для продажу акцій найприбутковіших установ, таких як ПриватБанк», — заявляв заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
Він додав, що найближчим часом планується приватизація двох державних банків, а саме Укргазбанку і Сенс Банку, які намагатимуться продати за ринковою ціною.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ПриватБанкОщадбанкНБУПишнийДержбанки
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