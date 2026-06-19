Пишний не відкидає продажу ПриватБанку й Ощадбанку інвесторам
Голова Національного банку України Андрій Пишний не виключає можливості приватизації державних ПриватБанку та Ощадбанку. Водночас, за його словами, відповідні рішення мають ухвалюватися в межах комплексної стратегії розвитку державного банківського сектору.
Про це він заявив під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики, передає «Інтерфакс-Україна».
«ПриватБанк — чому ні? Ощадбанк — чому ні? У кожного державного банку є певні напрацювання, домовленості та рівень зацікавленості з боку інвесторів. Десь це ЄБРР, десь IFC, десь інші інвестори», — сказав він.
Стратегія для державного банківського сектору
За словами Пишного, майбутня стратегія має визначити напрями діяльності державних банків, ключові показники їхньої ефективності, перспективи роздержавлення, а також узгодження цих планів із розвитком фондового ринку.
«Давайте все це зберемо в якесь комплексне стратегічне бачення», — наголосив голова НБУ.
Він зазначив, що стратегія розвитку державного банківського сектору має бути підготовлена до кінця червня, після чого навколо неї очікується обговорення.
Водночас Пишний уточнив, що Нацбанк у цьому процесі виступатиме учасником дискусії, а не розробником стратегії.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Національний банк України розглядає можливість проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) державного ПриватБанку на фондовій біржі. «Ми хотіли б спробувати, можливо, вже наступного року, провести IPO деяких банків. Ми навіть розглядаємо можливість використання інфраструктури українського або польського фондового ринку для продажу акцій найприбутковіших установ, таких як ПриватБанк», — заявляв заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
Він додав, що найближчим часом планується приватизація двох державних банків, а саме Укргазбанку і Сенс Банку, які намагатимуться продати за ринковою ціною.
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