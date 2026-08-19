НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінкомпаній — деталі Сьогодні 15:44 — Фондовий ринок

НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінкомпаній — деталі

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній.

Щодо штрафу та письмового застереження

До ТОВ «ФК «АТЛАНА» застосовано заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження за порушення вимог законодавства про фінансові послуги.

Штраф у розмірі 198 881,00 грн та письмове застереження застосовані за порушення вимог:

частини третьої статті 46 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

пункту 43 глави 3 розділу II Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами) (далі — Положення № 199);

пункту 16 розділу III Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2023 року № 162 (зі змінами).

Також заходи впливу застосовано за виявлений недолік у діяльності ТОВ «ФК «АТЛАНА» в частині забезпечення взаємодії з Національним банком із питань дотримання вимог законодавства України щодо своєчасного та повного надання регулятору інформації, пояснень, документів та/або їх копій на вимогу Національного банку.

До ТОВ «ФК «ФІНСТАЙЛ» застосовано заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження за порушення вимог законодавства про фінансові послуги.

Штраф у розмірі 182 807,70 грн та письмове застереження застосовані за порушення вимог пункту 5 розділу І Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами).

А також за виявлений недолік у діяльності ТОВ «ФК «ФІНСТАЙЛ» у частині відсутності автоматизації ведення обліку в установі, яка забезпечувала б формування файлів із показниками звітності, що подається до Національного банку, в автоматичному режимі, за недостатність вжитих заходів щодо організації належного контролю за повнотою та достовірністю даних звітності, що несе ризик допущення порушень у майбутньому.

ТОВ «ФК «АТЛАНА» та ТОВ «ФК «ФІНСТАЙЛ» зобов’язані сплатити штрафи протягом місяця з дня набрання чинності рішенням та до 08 вересня 2026 року усунути порушення і недолік у діяльності, зазначені в письмовому застереженні.

Щодо штрафу та відкликання ліцензії

До ТОВ «ФК «ГРОУВЕЙ» застосовано заходи впливу у вигляді штрафу за порушення вимог законодавства про фінансові послуги та відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Штраф у розмірі 216 175,00 грн застосований за порушення пункту 189 глави 15 розділу ІІ Положення № 199, абзацу першого пункту 12 розділу III, пункту 39, абзацу першого пункту 42 розділу IV Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2024 року № 185 (зі змінами).

ТОВ «ФК «ГРОУВЕЙ» зобов’язане сплатити штраф протягом місяця з дня набрання чинності рішенням.

Окремим рішенням Національний банк відкликав ліцензію в ТОВ «ФК «ГРОУВЕЙ» через порушення вимоги пункту 43 глави 3 розділу ІІ Положення № 199, а саме невиконання рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку від 06 липня 2026 року № 21/491-рк.

Щодо зупинення окремого виду операцій

До ТОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» та ТОВ «ФК «ЕСАЙМЕНТ» застосовано заходи впливу у вигляді зупинення до 17 серпня 2027 року окремого виду операцій, а саме надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги.

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