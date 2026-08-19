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LG запустила найбільший завод з виробництва батарей для електромобілів

Фондовий ринок
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Компанія LG Energy Solutions оголосила про офіційний початок виробництва акумуляторів для електромобілів на своєму новому заводі в Лансінгу, штат Мічиган.
Цей завод відіграватиме важливу роль у постачанні акумуляторних елементів та модулів для електромобілів ключових продуктів деяких відомих автомобільних брендів.
У завод було інвестовано понад 2 мільярди доларів, і наразі на ньому працює 900 осіб. На максимальній потужності цей завод працевлаштує 1700 осіб і вироблятиме до 35 ГВт*год продукції на рік.
Одним із найпомітніших клієнтів цього заводу є Toyota. LG вироблятиме акумуляторні модулі для майбутнього повністю електричного трирядного Toyota Highlander. Ці елементи будуть доставлені на завод у Джорджтауні, штат Кентуккі, що свідчить про значні інвестиції в американський ланцюг поставок електромобілів.
Але завод не лише виробляє елементи та акумулятори NMC. LG також створюватиме дешевші літій-залізо-фосфатні (LFP) елементи для систем накопичення енергії.
Схоже, що завод у Лансінгу досить добре забезпечений майбутнім. Хоча повільніші, ніж очікувалося, продажі автомобілів на платформі Ultium та скасування платформи електромобілів Honda, безсумнівно, завадили спільним заводам LG, здатність зосередитися на рішеннях для накопичення енергії стала рятівною соломинкою.
За матеріалами:
Autogeek
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