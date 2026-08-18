Найзбитковіші банки за 6 місяців (звіт НБУ)

Четверте та пʼяте місця посіли «Банк ¾» зі збитком у 14,3 млн гривень та банк «Траст-Капітал» зі збитком 9,1 млн гривень.
У першому півріччі 2026 року чистий прибуток платоспроможних українських банків зменшився на 32% порівняно з аналогічним періодом 2025 року до 54 млрд гривень. Головною причиною скорочення чистого прибутку стало запровадження підвищеної ставки податку на прибуток (50%).
Раніше банкіри оцінили вплив нового валютного ліміту НБУ на курс.
Підвищення Національним банком України ліміту на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з 50 тис. грн до 200 тис. грн може спричинити короткострокове зростання попиту.
Нагадаємо, Національний банк України від 11 серпня 2026 року суттєво послабив низку валютних обмежень. Найпомітніша зміна для пересічних українців — збільшення у чотири рази місячного ліміту на купівлю безготівкової іноземної валюти. Якщо раніше фізична особа могла придбати таким способом валюту на суму до 50 тис. грн на місяць, то тепер межу піднято до 200 тис. грн.
Та на цьому нововведення не закінчуються. НБУ одночасно розширив можливості використання валютних рахунків, збільшив ліміти на зняття готівки та дозволив проводити більше операцій за кордоном.