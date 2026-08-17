Банки видали з кас понад 1,6 трлн грн готівки за пів року Сьогодні 11:06

Готівкові кошти

Українці дедалі активніше користуються готівкою — за перше півріччя 2026 року банки видали з кас понад 1,6 трлн грн. При цьому до банківських кас також надійшло більше грошей, ніж роком раніше. На динаміку вплинули як пожвавлення економіки та зростання доходів населення, так і безпекова ситуація.

За січень-червень 2026 року обсяг надходжень готівки до кас банків становив 1 554,8 млрд грн. Це на 8,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас видача готівки з банківських кас зросла на 8,7% — до 1 602,4 млрд грн.

Чому так

Збільшення надходжень готівки до банків пояснюють пожвавленням економічної активності у другому кварталі та стабільним споживчим попитом. Зокрема, доходи населення зростали завдяки підвищенню заробітних плат і пенсій.

Водночас на зростання попиту на готівку впливали й безпекові ризики. Через інтенсивні повітряні атаки та руйнування виробничої, енергетичної інфраструктури й житла українці стали більше схилятися до зберігання частини коштів саме у готівковій формі.

Читайте також В обігу зросла кількість готівки: яких банкнот найбільше

Найбільше готівки з банківських кас у першому півріччі видавали для операцій клієнтів із використанням платіжних карток — 85,5% від загального обсягу видатків. Ще 4,9% припало на придбання іноземної валюти у клієнтів, а 3,4% — на підкріплення операторів поштового зв’язку.

Основними джерелами надходження готівки до банківських кас були:

торговельна виручка — 31,4%,

операції клієнтів із платіжними картками — 28%,

продаж іноземної валюти — 15,3%,

виручка від усіх видів послуг — 12,2%.

Раніше ми повідомляли, що здавалося б, епоха готівки добігає кінця: з тих пір, коли після пандемії світ перейшов на безконтактні платежі, цифрові гаманці стали буденністю. Проте чимало людей у світі, зокрема й українці, продовжують зберігати, розраховуватись фіатними грошима. Finance.ua виділив 5 причин, чому готівка залишається «живою» навіть у цифровому світі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.