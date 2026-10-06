Скільки росіян переїхали до ЄС від початку війни: де найбільше
Де найбільше росіян із посвідками
- в Німеччині — 218 тисяч,
- Іспанії — 116,8 тисячі
- Естонії — 78,4 тисячі.
Найпомітніше кількість зросла
- в Іспанії — на 44,4 тисячі,
- на Кіпрі — на 26,8 тисячі
- у Франції — на 13,7 тисячі.
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