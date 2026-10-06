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Скільки росіян переїхали до ЄС від початку війни: де найбільше

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Скільки росіян переїхали до ЄС від початку війни: де найбільше
Скільки росіян переїхали до ЄС від початку війни: де найбільше
Кількість громадян росії з посвідками на проживання та дозволами на постійне проживання в країнах Євросоюзу зросла на 105 тисяч з початку повномасштабної війни проти України.
Наприкінці 2021 року такі документи мали 771,8 тисяч росіян, то до кінця 2025-го вже 876,6 тисяч. Загальне зростання становило 13,6%, свідчать дані Eurostat.

Де найбільше росіян із посвідками

  • в Німеччині — 218 тисяч,
  • Іспанії — 116,8 тисячі
  • Естонії — 78,4 тисячі.

Найпомітніше кількість зросла

  • в Іспанії — на 44,4 тисячі,
  • на Кіпрі — на 26,8 тисячі
  • у Франції — на 13,7 тисячі.
У Португалії кількість росіян із дозволами на проживання зросла у 3,5 раза.
Водночас у Латвії їхня кількість скоротилася на 14,9 тисячі, в Естонії — на 9 тисяч, у Чехії — на 7,8 тисячі.
За межами ЄС значними напрямками російської еміграції стали Туреччина, Грузія, Казахстан, Сербія та Вірменія.
Найбільше росіян із дозволами на проживання серед них було в Казахстані — 107,1 тисячі, та Туреччині — 75,9 тисячі.
За матеріалами:
Finance.ua
росіяЄС
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