Скільки росіян переїхали до ЄС від початку війни: де найбільше

Кількість громадян росії з посвідками на проживання та дозволами на постійне проживання в країнах Євросоюзу зросла на 105 тисяч з початку повномасштабної війни проти України.

Наприкінці 2021 року такі документи мали 771,8 тисяч росіян, то до кінця 2025-го вже 876,6 тисяч. Загальне зростання становило 13,6%, свідчать дані Eurostat.

Де найбільше росіян із посвідками

в Німеччині — 218 тисяч,

Іспанії — 116,8 тисячі

Естонії — 78,4 тисячі.

Найпомітніше кількість зросла

в Іспанії — на 44,4 тисячі,

на Кіпрі — на 26,8 тисячі

у Франції — на 13,7 тисячі.

У Португалії кількість росіян із дозволами на проживання зросла у 3,5 раза.

Водночас у Латвії їхня кількість скоротилася на 14,9 тисячі, в Естонії — на 9 тисяч, у Чехії — на 7,8 тисячі.

За межами ЄС значними напрямками російської еміграції стали Туреччина, Грузія, Казахстан, Сербія та Вірменія.