ТОП країн, на банкнотах яких зображені жінки: хто вони (фото)

Згідно з опитуванням шведської кредитної компанії Advisa, лише на 15% нещодавніх іноземних банкнот були зображені портрети жінок.

Щодо паперових грошей, принаймні одне зображення людини, включаючи скульптури, було на 64 відсотках банкнот (405 банкнот). На 81 з них була зображена принаймні одна жінка, пише rankingroyals

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Як зображені жінки

Багато зображених жінок — невідомі постаті, як-от фермерка, що вирощує бавовну в Анголі, вчена в Канаді та група танцівниць в Індонезії. Деякі, як-от леді Гібернія, зображена на банкнотах Ірландії, є уособленням національної ідентичності. Однак найвидатнішою жінкою на банкноті є королева Єлизавета II.

Жінки на банкнотах представлені в різних професіях. Серед них колишній президент, військовий лідер партизанів та судновласник.

Найпопулярніша професія

Це поетеса чи письменниця. Шістнадцять законопроектів представляють жінок-авторів, зокрема Астрід Ліндгрен, авторка «Пеппі Довгапанчоха» зі Швеції, та Джейн Остін з Великої Британії. Королева Єлизавета II, звичайно, має непропорційно великий вплив на ці цифри. Вона фігурує на восьми різних законопроектах з чотирьох інших країн, які беруть участь в аналізі.

Жінки зображені на кожній з сучасних банкнот Австралії, що робить її єдиною країною, де це робиться. Скандинавські країни також мають гарні результати. На 60 відсотків данських банкнот і 50 відсотків шведських банкнот зображені жінки.

Канада була першою країною, яка випустила гроші із зображенням королеви Єлизавети II. Британська монархиня була лише 9-річною принцесою, коли Канада розмістила її на банкноті в 20 доларів у 1935 році. Наразі королеву Єлизавету можна знайти на банкнотах у 19 різних країнах. Вона є на банкнотах вартістю 1, 5, 25, 50 та 100 доларів на Кайманових островах.

Єдиний раз, коли жінка з’явилася на помітному місці на банкноті США, був наприкінці 1800-х років, коли Марта Вашингтон, дружина президента Джорджа Вашингтона, з’явилася на срібному сертифікаті в 1 долар. Однак відсутність жіночих банкнот у Сполучених Штатах може незабаром закінчитися. Адміністрація Байдена відновлює спроби розмістити Гаррієт Табман на купюрі в 20 доларів, що було призупинено протягом кількох років.

Огляд країн, на банкнотах яких зображені жінки.

1. Велика Британія

У 1956 році Казначейство Великої Британії надало Банку Англії дозвіл на використання зображення королеви в новій серії банкнот.

Флоренс Найтінгейл була першою історичною жінкою, яка з’явилася на одній з наших банкнот (1820−1910). Її визнають засновницею сучасної медсестринської справи. Окрім королеви Єлизавети Фрай, Джейн Остін — єдині жінки, які з’являються на банкнотах Банку Англії з 1970 року. Найбільш впізнаваними банкнотами фунта стерлінгів, що зараз перебувають в обігу, є банкноти Банку Англії серії F та серії G номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів. Від Австралії до Тринідаду і Тобаго портрет королеви Єлизавети II прикрашав валюти 33 різних країн частіше, ніж будь-яка інша особа.

Обличчя королеви Єлизавети II, вперше представлене в 1990 році, зображено на аверсі всіх цих банкнот. Джейн Остін, яка написала деякі з хітів, таких як «Гордість і упередження», «Розум і почуття» та «Емма», замінить натураліста Чарльза Дарвіна на лицьовій стороні нової банкноти в 10 фунтів стерлінгів, повідомив центральний банк Великої Британії в липні 2013 року.

2. Австралія

Австралійські банкноти є одними з найбільш гендерно рівних у світі, і зараз на кожній банкноті, що перебуває в обігу, зображено жінку. Тож хто на їхньому боці? На них зображені королева Єлизавета II, соціальна реформаторка Дама Мері Гілмор, бізнесвумен Мері Рейбі, соціальна працівниця та перша жінка-парламентар Австралії Едіт Кован, а також вокалістка Дама Неллі Мельба.

На першій полімерній 10-доларовій банкноті зображено «стару австралійську письменницю». Дама Мері Гілмор — «вірусна та національно відома письменниця», згідно з даними Резервного банку Австралії. Крім того, банкнота вшановує Мері Рейбі, каторжницю, яка висадилася в Австралії та згодом заснувала прибутковий бізнес у сфері судноплавства та торгівлі, а також Джона Флінна, який був піонером першої у світі повітряної медичної служби, сьогодні відомої як Королівська літальна лікарняна служба.

На 100-доларових банкнотах зображені акація пікнантна та австралійська маскова сова. Обличчя сера Джона Монаша та дами Неллі Мельби на 100-доларових банкнотах взяті з тих самих фотографій, що й на оригінальній полімерній 100-доларовій банкноті.

3. Аргентина

Мара Ева Дуарте де Перон, більш відома як Єва Перон або Евіта, була першою леді Аргентини з 1946 року до своєї смерті в 1952 році. Її зображення зображено на банкноті номіналом 100 песо країни. Крім того, на звороті банкноти в 100 аргентинських песо є зображення статуї Ara Pacis Augustae, вівтаря римської богині Миру. Колишня перша леді Аргентини Єва Перон, відома як Евіта на екрані, сцені та в піснях, була першою жінкою, яка з’явилася на валюті країни.

4. Канада

Віола Десмонд, піонерка руху за громадянські права з Нової Шотландії, була обрана найкращою на канадській 10-доларовій купюрі. Віолу Десмонд було обрано з короткого списку п’яти жінок, щоб стати першою канадкою, чиє зображення було самостійно представлено на канадській 10-доларовій купюрі 8 грудня 2016 року. Віола також була першою темношкірою особою, яка не належить до королівської родини, і чиє зображення було на 10-доларовій купюрі.

7 листопада 2012 року вперше було випущено нинішні 20-доларові банкноти. Це полімерна банкнота з портретом королеви Єлизавети II на лицьовій стороні та меморіалом битви при Вімі-Рідж на звороті. Суверен, який характеризується як «людське втілення Корони в Канаді», є основною емблемою монархії. Її зображення символізує канадський суверенітет та урядову владу — її зображення, наприклад, з’являється на монетах, а її портрет зображений в офіційних будівлях.

5. Швеція

Швеція домінує на вершині рейтингу Всесвітнього економічного форуму щодо глобального гендерного розриву, тому не дивно, що Швеція значно випереджає інших, коли йдеться про відзначення досягнень жінок на своїй валюті. Наприклад, оперна співачка Дженні Лінд зображена на банкноті в 50 крон, а Сельма Лагерлеф, перша жінка, яка отримала Нобелівську премію з літератури, — на банкноті в 20 крон.

На банкнотах Швеції також зображено трьох інших жінок: Біргіт Нільссон, Дженні Лінд та Грету Гарбо, що забезпечує рівний гендерний розподіл на банкнотах країни 50/50.

Письменниця Астрід Ліндгрен, співачка Біргіт Нільссон та ікона кіно Грета Гарбо будуть зображені на банкнотах номіналом 20, 500 та 100 крон пізніше цього року.

6. Туреччина

Фатма Аліє Топуз, письменниця, колумністка та борчиня за права жінок, яка померла в 1936 році, зображена на турецькій валюті в 50 лір. Фатма Аліє Ханм, також відома як Фатма Аліє, була турецькою письменницею-романісткою, колумністкою, есеїсткою, феміністкою та гуманітарною діячкою.

Хоча турецька письменниця Зафер Ханм раніше опублікувала роман у 1877 році, літературні кола вважають Фатму Аліє Ханм першою жінкою-романісткою в турецькій літературі та ісламському світі завдяки її п’яти романам. На банкнотах в 50 турецьких лір, надрукованих у 2009 році, зображено Фатму Аліє.

7. Мексика

На банкноті номіналом 500 песо Мексики зображено автопортрет художниці Фріди Кало, тоді як на банкноті номіналом 200 песо зображено вчену та письменницю XVII століття, Сор Хуану Інес де ла Крус, також відому як Десята Муза.

Крім того, легендарні мексиканські художниці Дієго Рівера (1886−1957) та Фріда Кало (1907−1954) зображені на лицьовій та зворотній сторонах нових банкнот номіналом 500 песо (вартістю близько 40 доларів США), починаючи з 31 серпня 2010 року. Банкнота номіналом 500 песо була випущена на честь сторіччя Мексиканської революції.

8. Україна

Портрет Лариси Петрівни Косач-Квітки, більш відомої як Леся Українка, зображено на банкноті номіналом 200 українських гривень. Леся Українка, українська поетеса та романістка, зображена на банкноті номіналом 200 гривень.

Це єдина жінка, чий портрет коли-небудь прикрашав українські банкноти, була однією з найвизначніших літературних діячів України. У 1913 році померла письменниця, поетеса та феміністична активістка.

9. Нова Зеландія

Кейт Шеппард, ключова фігура в боротьбі за виборче право в Новій Зеландії, зображена на десятидоларовій купюрі країни. Це була перша країна, яка запровадила загальне виборче право в 1893 році. Тим часом королева Єлизавета II зображена на 20-доларовій купюрі.

10. Південна Корея

Тут на банкноті зображенна Сін Саімдан, художниця, письменниця, каліграфка та поетеса.

11 Грузія