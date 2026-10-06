iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ: як розтягнути пам’ять

Apple пропонує iPhone 15 Pro Max у трьох обсягах: 256, 512 ГБ і 1 ТБ, і саме молодша версія найчастіше зустрічається і в нових, і у відновлених пропозиціях.
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Тому запит Айфон 15 Pro Max 256 б/в цілком закономірний: хочеться зрозуміти, чи вистачить цієї пам’яті надовго. Відповідь залежить від того, як ви користуєтеся смартфоном.
Що забирає місце
Простір у смартфоні не закінчується раптово, його з’їдають окремі звички:
- фото в ProRAW на 48 Мп: кожен такий кадр важить у рази більше за звичайний знімок;
- відео 4K: хвилина такого ролика це гігабайти, а режим ProRes множить обсяг ще сильніше;
- ігри: сучасні проєкти на мобільних тягнуть на десятки гігабайтів кожна;
- месенджери: роки листування з фото, відео та голосовими ростуть непомітно;
- офлайн-карти, музика та серіали для подорожей.
Кому вистачить 256 ГБ
Для щоденних фото, соцмереж, месенджерів, кількох ігор і стрімінгу музики 256 ГБ вистачить із запасом. Зайві гігабайти справді потрібні двом категоріям: тим, хто знімає портфоліо в ProRAW десятками кадрів на день, і тим, хто тримає на смартфоні бібліотеку з десятка великих ігор. Усім іншим переплата за 512 ГБ або 1 ТБ залишається мирно спати в резерві.
Одна офіційна деталь для відеоблогерів: ProRes у розділенні 4K на 60 кадрів записується тільки на зовнішній накопичувач, тож для такої зйомки обсяг самого смартфона вже не обмеження. А важкі проєкти після монтажу спокійно живуть у хмарі. До речі, iCloud+ пропонує 50, 200 або 2000 ГБ сховища, і це дешевший спосіб розширити простір, ніж переплата за старшу версію смартфона.
Як розтягнути пам’ять
iOS вміє допомагати: у налаштуваннях сховища смартфон сам пропонує рекомендації, наприклад вивантажити великі вкладення чи непотрібні відео. Працюють і прості звички:
- вмикніть оптимізацію фото: повнорозмірні оригінали зберігаються в iCloud, у смартфоні лишаються компактні копії;
- ставте месенджерам автоочищення медіа старше за рік;
- замініть офлайн-завантаження на стрімінг там, де це можливо;
- раз на кілька місяців зазирайте у список найбільших програм: непомітний відеоредактор легко тримає кілька гігабайтів кешу.
Якщо сумніви лишаються, є простий тест: відкрийте налаштування поточного смартфона й подивіться, скільки пам’яті ви використали за рік активного користування. Додайте запас на кілька років, і відповідь про потрібний обсяг з’явиться сама. Отже, 256 ГБ це розумний вибір для переважної більшості користувачів, а нішеві сценарії вирішуються iCloud і зовнішніми накопичувачами. У STYLUS відновлені iPhone 15 Pro Max усіх версій пам’яті проходять діагностику та продаються з гарантією магазину, тож можна обирати під свій сценарій, а не під страх перед браком.