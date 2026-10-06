У Польщі водіїв штрафують за «мигання» фарами

У Польщі водій, який блимає фарами, щоб попередити інших учасників руху про поліцейський контроль, може отримати штраф. Причому правоохоронці вже використовують дрони, щоб виявляти таких порушників.

Про це йдеться у публікації пресслужби поліції польського міста Мислениці (Policja Myślenice) у Facebook.

Як поліція ловила водіїв

30 вересня 2026 року дорожня поліція провела спеціальні операції з використанням дрона. Правоохоронці спостерігали за рухом транспорту у двох муніципалітетах — Мислениці (Myślenice) та Токарні (Tokarnia).

За результатами операції поліцейські перевірили 71 транспортний засіб і зафіксували загалом 76 правопорушень.

При цьому 47 водіїв попереджали інших учасників руху про поліцейський контроль за допомогою фар.

У місцевій поліції наголосили, що таке блимання є правопорушенням. Правоохоронці пояснюють це тим, що водій, якого попередили про контроль, може перебувати, зокрема, у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або перебувати в розшуку.

Який штраф загрожує

За попередження інших водіїв про поліцейський контроль за допомогою фар передбачений штраф у 200 злотих — це близько 2300 грн станом на 5 жовтня 2026 року.

Крім того, водієві нараховують 4 штрафні бали.