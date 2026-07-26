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В обігу зросла кількість готівки: яких банкнот найбільше

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В Україні побільшало готівки в обігу
В Україні побільшало готівки в обігу, Фото: magnific
Станом на 1 липня 2026 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становить 970,8 млрд грн. Це на 44,5 млрд грн або на 4,8% більше, ніж станом на 1 січня 2026 року (926,3 млрд грн).
Про це повідомили у Національному банку України.
«Якщо I квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то у II кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Зокрема, рік тому за підсумками І півріччя 2025 року сума готівки в обігу зросла співставно (на 4,6%)», — йдеться у повідомленні.

Яких банкнот та монет в обігу найбільше

Наразі в Україні перебуває в обігу:
  • 2,6 млрд банкнот на суму 960,7 млрд грн;
  • 15,3 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 9,9 млрд грн.
У середньому на одного жителя України припадає 64 банкноти та 197 розмінних і обігових монет (станом на 01 січня 2026 року — 64 та 193 шт. відповідно).
Найбільшу частку серед усіх банкнот займають купюри номіналом 500 грн — 25,8% від загальної кількості. Найменше в обігу банкнот номіналом 50 грн — лише 4,5%.
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Водночас найшвидше зростала кількість банкнот номіналом 1000 грн. За перше півріччя їхня частка збільшилася до 20% від загальної кількості банкнот.
За сумою частка банкнот номіналом 1 000 грн станом на 01 липня 2026 року перевищила 55%.
Регулятор зазначає, у світовій практиці це свідчить про потребу введення банкноти вищим номіналом. Тож НБУ оголосив про розширення номінального ряду національної валюти і з 04 вересня 2026 року в готівковий обіг буде введена нова банкнота номіналом 2 000 грн.
В обігу зросла кількість готівки: яких банкнот найбільше
З монет найбільше в обігу монет номіналом 1 грн, найменше — номіналом 10 грн (4,8% та 2,5% від загальної кількості в обігу відповідно).
Також триває поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок, яке розпочалося жовтня 2025 року. За цей час із готівкового обігу вже вилучили 6,5 млн таких монет.
Натомість на розмінні монети номіналом 50 коп. зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%.
Структура готівки в обігу
Структура готівки в обігу, Інфографіка: НБУ
За матеріалами:
Finance.ua
ГотівкаНБУ
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