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Скільки українці витрачають на повсякденний комфорт — дослідження

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67% українців регулярно витрачають гроші на повсякденний комфорт
67% українців регулярно витрачають гроші на повсякденний комфорт, Фото: magnific
Більшість українців, а саме 67%, регулярно витрачають гроші на транспорт, каву, перекуси та харчування поза домом. У середньому такі витрати становлять 4603 грн на місяць, а 47% опитаних уже вважають їх звичною частиною свого бюджету.
Про це свідчать результати дослідження «Економіка щоденного вибору», проведеного Kantar Україна, пише Forbes.
Крім витрат на повсякденний комфорт, 55% українців регулярно витрачають кошти на догляд за собою та розвиток, 49% - на здоров’я, 35% - на домашніх улюбленців, а 30% - на дозвілля.
Найбільше на небазові категорії витрачають українці віком 18−29 років — у середньому 5906 грн на місяць, що перевищує середній показник по країні.
Платними підписками користуються 56% українців. Найпопулярнішими є відеосервіси (33%) та музичні платформи (25%), а 58% користувачів витрачають на них до 500 грн на місяць.
Скільки українці витрачають на повсякденний комфорт — дослідження
Інфографіка: Kantar
Лише 18% користувачів повністю задоволені витратами на підписки. Решта 82% вважають, що їх можна оптимізувати. Найважливішими критеріями під час вибору сервісів залишаються ціна, відсутність реклами та стабільна робота.

На чому можуть економити українці

Якщо виникає потреба скоротити бюджет, українці насамперед відмовляються від витрат на каву, харчування поза домом і розваги.
Водночас витрати на здоров’я та домашніх улюбленців залишаються серед найменш схильних до скорочення.
Скільки українці витрачають на повсякденний комфорт — дослідження
Інфографіка: Kantar
«Щоденні витрати показують, що люди вважають необхідною частиною свого життя. Для брендів це можливість краще зрозуміти роль своєї категорії у житті споживачів», — каже Client Partner Kantar Україна Анастасія Ямелинець.
За матеріалами:
Forbes.ua
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